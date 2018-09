Genesis: nowa klawiatura hybrydowa Thor 200 RGB

Dobrze znana graczom marka Genesis przedstawiła rozwiązanie dla użytkowników, którzy nie mogą zdecydować się na wybór pomiędzy klawiaturą mechaniczną a membranową. Model Thor 200 RGB wyposażony w technologię hybrydową, łączy zalety klawiatury mechanicznej i tradycyjnej, oferując o wiele mniej hałaśliwą pracę klawiszy.

Dzięki zastosowaniu przełączników hybrydowych w Genesis Thor 200 RGB uzyskano produkt łączący najważniejsze zalety klawiatury mechanicznej i membranowej. Z tej pierwszej uzyskano m.in. wysoką wytrzymałość (żywotność na poziomie 20 mln kliknięć) i szybki czas reakcji na klik: 8 milisekund. Cechą właściwą dla klawiatury membranowej ma być natomiast o wiele cichsza praca klawiszy, czyli funkcjonalność, która powinna zadowolić użytkowników wykorzystujących sprzęt również do pracy biurowej.

Jak zapewnia producent gracze docenią model Thor 200 RGB także ze względu na funkcję anti-ghosting (dla 19 klawiszy). Użytkowanie ma ułatwić również funkcja blokady klawisza Windows oraz możliwość zamiany przycisków WASD ze strzałkami. Te rozwiązania mają sprawić, że rozgrywki nie popsuje niechciane przejście do pulpitu czy zawieszenie systemu. Sporym udogodnieniem jest umieszczony w tylnej części obudowy HUB, na który składają się wejścia na mikrofon i słuchawki oraz dwa porty USB. Daje to użytkownikowi więcej opcji na podłączenie do komputera innych urządzeń – np. smartfona.

Klawiatura Thor 200 RGB przyciąga wzrok za sprawą podświetlenia. Obok efektu 6-strefowego RGB gracz ma do wyboru 8 kolorów i 9 efektów (każdy efekt posiada trzy poziomy jasności). Ci, którzy jednak nie przepadają za efektami RGB i preferują minimalizm mogą jednym przyciskiem wyłączyć iluminację RGB.

Klawiatura Genesis Thor 200 RGB jest dostępna na rynku w cenie 159 zł.

Specyfikacja:

• Komunikacja z PC: przewodowa

• Mechanizm klawiszy: hybrydowy mechaniczny

• Typ przełączników: hybrydowe

• Liczba klawiszy: 104

• Liczba klawiszy multimedialnych: 12

• Wymiary klawiatury: 448 x 155 x 42 mm

• Długość przewodu: 1,6 m

• Złącza USB + 2 x 3,5 mm jack

• Siła nacisku: 60 g

• Żywotność klawiszy: 20 mln kliknięć

• Wymagania systemowe: Windows XP/Vista/7/8/10, Android, Linux