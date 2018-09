Lenovo Yoga C630 WOS pomoże Ci zwalczyć nomofobię

Objawy są rzeczywiście niepokojące: przyspieszone bicie serca, zawroty głowy, brak tchu... A w laptopie wyczerpuje się bateria.

Naukowcy nazywają to zjawisko lękiem przed wyczerpaniem się baterii lub nomofobią, czyli lękiem związanym z brakiem łączności mobilnej (no mobile). Nie jest to problem wydumany. Na temat nomofobii opublikowano od 2014 roku ponad 15 artykułów naukowych i powstała nawet aplikacja dodająca otuchy użytkownikom, którym pozostało mniej niż 5% energii baterii.

Lęk ten nie jest związany tylko ze smartfonami. Dotyka użytkowników wszystkich urządzeń oferujących łączność mobilną, w tym laptopów i tabletów. Nic w tym dziwnego, skoro wskaźnik korzystania z Internetu wzrósł o 1000% od początku dekady, a na przykład w USA trzy czwarte mieszkańców jest online codziennie, z czego jedna czwarta niemal stale.

Ponieważ społeczeństwo staje się coraz bardziej mobilne i lepiej połączone z Internetem, niemal każdy chce korzystać z szybkiej i łatwej łączności. Umożliwia ona błyskawiczny dostęp do współdzielonych plików w chmurze i współpracę nad nimi w czasie rzeczywistym, oglądanie transmisji strumieniowych wideo bez opóźnień oraz kontakt z rodziną i znajomymi praktycznie w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca. Odpowiednia pojemność baterii nie jest więc luksusem, tylko koniecznością.

Łączność zawsze i wszędzie

Jednym ze sposobów na ograniczenie nomofobii jest wybór odpowiedniego urządzenia. Współcześni, zawsze połączeni z siecią i pracujący wielozadaniowo użytkownicy oczekują długiej żywotności baterii, która pozwoli im zachować łączność i wydajnie pracować w drodze. Choć poszukują coraz bardziej przenośnych urządzeń, potrzebują też laptopa o takim formacie, który pomieści pełnowymiarową klawiaturę do pisania długich raportów czy tworzenia prezentacji.

Najnowszy, zawsze połączony z siecią konwertowalny laptop „2 w ”1 Lenovo — Yoga C630 WOS (Windows® on Snapdragon™) — oferuje mobilną łączność i długi czas działania baterii, czyli mobilność smartfona z wydajnością laptopa.

Jako pierwsze urządzenie z platformą Qualcomm® Snapdragon 850 Mobile Compute Platform, Yoga C630 WOS ma wbudowaną łączność 4,5G LTE Advanced Pro5, która zapobiega utracie sieci podczas przesyłania pliku w drodze z domu do kawiarni i na kolejne spotkanie. Dzięki niej użytkownicy nie muszą być zdani na niezabezpieczone publiczne sieci Wi-Fi ani konfigurować hotspotów w telefonie.

Yoga C630 WOS jest o 30% wydajniejszy od poprzednich urządzeń Windows on Snapdragon6 i działa bezpieczniej oraz sprawniej z systemem Windows 10 w trybie S. Ma też opcjonalne pióro cyfrowe Lenovo Pen, które z funkcją Windows Ink™ umożliwia naturalne pisanie notatek i rysowanie jak na papierze.

Bateria na cały dzień i noc

Co jeszcze może uleczyć nomofobię? Na przykład ponad 25 godziny odtwarzania wideo z dysku lokalnego po jednym naładowaniu komputera Yoga C630 WOS7 . Wystarczy to do obejrzenia całego sezonu ulubionego serialu bez noszenia ze sobą ładowarki i poszukiwania gniazdka.

Dłuższa żywotność baterii wcale nie oznacza, że Yoga C630 WOS jest głośny i toporny. Wręcz przeciwnie — ma smukłą konstrukcję o grubości zaledwie 12,5 mm i waży jedyne 1,2 kg, a ponieważ jest chłodzony bez wentylatorów, to działa bezgłośnie. Przyjemnie też popatrzeć na jego subtelną i elegancką obudowę z polerowanego aluminium oraz ekran dotykowy IPS Full HD o przekątnej 13,3 cala, który cieszy wzrok żywymi kolorami podczas pracy i rozrywki.

Choć nomofobia zatacza coraz szersze kręgi, Yoga C630 WOS uśmierza jej objawy i zapobiega jej atakom.

W regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu model Yoga C630 WOS będzie dostępny w cenie od 999 EUR (z VAT) od listopada 2018 w witrynie www.lenovo.com oraz w wybranych sklepach, a ponadto będzie kompatybilny z sieciami wybranych operatorów lokalnych (ceny mogą zależeć od rynku).