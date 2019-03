Genesis Nitro 790 oraz Nitro 950 - fotele dla wymagających graczy

Genesis poszerza swoją ofertę foteli dla graczy. Do już dostępnych modeli dołączają Nitro 790 oraz Nitro 950, stanowiące ciekawą propozycję dla bardziej wymagających graczy. Producent zapewnia, że wysokiej jakości materiały, przemyślana i dobrze regulowana konstrukcja z pewnością spotkają się z uznaniem wielu graczy.

Genesis wprowadził w nowych fotelach rozwiązania poprawiające ergonomię i wytrzymałość. Wielu graczy lubi w krótkich przerwach w rozgrywce (lub wiecznie ciągnącym się czasie na respawn) wychylić się do tyłu. Bujanie jest relaksujące i jest miłym przerywnikiem w grze. W fotelach Genesis Nitro 790 oraz Nitro 950 producent zastosował nowy mechanizm typu „FROG” który umożliwia zablokowanie trybu bujania w dowolnym momencie. Kąt oparcia można wyregulować od 90 do aż 165 stopni, co pozwala na naprawdę dalekie wychylenie, niemal do pozycji leżącej. Konstrukcja nośna obydwu modeli jest metalowa, a maksymalne obciążenie fotela wynosi 150 kg.

Zarówno w Genesis Nitro 790, jak i w Genesis Nitro 950 mamy do czynienia z podłokietnikami regulowanymi w czterech kierunkach oraz możliwość ustawienia wysokości fotela w dość szerokim zakresie. Pozwala to dopasować fotel do gracza, a nie, jak to często bywa, pozycję gracza do fotela. Dodatkowo ważnym czynnikiem wpływającym na wygodę są poduszki - jedna na zagłówku, druga na odcinku lędźwiowym. Obie wykonano z pianki z pamięcią kształtu. W konstrukcji obu modeli zastosowano tzw. zimną piankę. Jest ona wycinana dla każdego fotela osobno, z jednej bryły, od razu pod kształt oparcia, dzięki czemu w powierzchni nie ma przerw.

Stylistycznie oba fotele nieco się różnią. Nitro 950 ma znacznie bardziej stonowanych charakter, jest w pełni czarny, pozbawiony agresywnych czerwieni. Natomiast Nitro 790 cechuje się znacznie bardziej wymownym, dynamicznym designem pełnym czerwonych wstawek.

Fotele są dostępne na rynku w cenie 999 zł i 1100 zł (Nitro 950).

Specyfikacja:

Genesis Nitro 950

• Podnośnik gazowy: klasa 4

• Materiał: sztuczna skóra

• Maksymalne obciążenie: 150 kg

• Wymiar kółek: 75 mm

• Wysokość fotela 129-134 cm

• Wysokość oparcia 86,5 cm

• Szerokość oparcia 52 cm

• Szerokość siedziska 41-55 cm

• Głębokość siedziska 51 cm

• Wysokość siedziska 50-55 cm

• Kolor czarny

• Waga netto 24,5 kg

Genesis Nitro 790

• Podnośnik gazowy: klasa 4

• Materiał: sztuczna skóra

• Maksymalne obciążenie: 150 kg

• Wymiar kółek: 60 mm

• Wysokość fotela 127,5-132,5 cm

• Wysokość oparcia 87,5 cm

• Szerokość oparcia 54,5 cm

• Szerokość siedziska 53 cm

• Głębokość siedziska 53,5 cm

• Wysokość siedziska 47-52 cm

• Kolor czarny i czerwony

• Waga netto 22,5 kg