Genesis Xenon 330 - 4000 DPI za mniej niż 100 złotych

Nowa mysz marki Genesis, nazwana Xenon 330 powinna znaleźć uznanie wśród bardziej oszczędnych graczy. Powód: parametry znacznie lepsze niż wskazywałaby na to cena myszy.

Genesis Xenon 330 wykorzystuje sensor optyczny PixArt PAW3212 o rozdzielczości maksymalnej do 4000 DPI. Rozdzielczość jest zresztą regulowana, więc gracz może szybko dopasować ją do swoich preferencji oraz sytuacji w grze. Xenon 330 ma świetnie nadawać się do dynamicznych tytułów, takich jak CS:GO czy Fortnite, a to za sprawą wysokiej maksymalnej akceleracji (10 g) oraz częstotliwości próbkowania sięgającej 500 Hz. Takie rozwiązanie w tym segmencie cenowym stanowi nie lada gratkę.

Rozdzielczość myszy można zmieniać za pomocą przycisku umieszczonego na jej obudowie, łatwo dostępnego podczas rozgrywki. Producent zadbał też o wytrzymałość urządzenia. Mysz Genesis Xenon 330 korzysta bowiem z przycisków Huano, które mają wytrzymać do 20 milionów kliknięć.

Warstwa techniczna to jedno, ale estetyka to druga, niezwykle istotna strona każdej myszy dla graczy. W przypadku Genesis Xenon 330 mamy do czynienia z konstrukcją wyprofilowaną pod prawą dłoń, ze specjalnie wygospodarowaną na kciuk, dość szeroką przestrzenią, z łatwym dostępem do bocznych przycisków oraz konfigurowalnym za pomocą dołączonego oprogramowania podświetleniem RGB.

Produkt wyceniono na 89 zł.

Specyfikacja:

• Sensor: PixArt PAW3212

• Liczba przycisków: 7

• DPI: 500-4000

• Maksymalna akceleracja: 10 G

• Częstotliwość próbkowania: 500 Hz

• Masa: 90 g

• Wymiary: 124 x 75 x 41 mm

• Długość przewodu: 1,8 m

• Dodatkowe oprogramowanie