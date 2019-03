Natec wprowadza niszczarki do oferty

Natec znany jest głównie z komputerowych akcesoriów oraz licznych urządzeń peryferyjnych. Teraz do oferty tej marki trafiają niszczarki dokumentów - rzecz niezbędna w czasach zaostrzonych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Znaczenie niszczarki w biurze jest często niedoceniane. Niesłusznie. Na przedsiębiorcach, którzy mają dostęp do danych osobowych swoich klientów, ciąży dziś szczególny obowiązek dbania o poufność tychże danych. Stąd obecność niszczarki w biurze to właściwie konieczność. W ofercie Natec znalazły się od razu trzy modele z serii Beaver: 7-litrowy Beaver Home, 13-litrowy Beaver Office oraz duży, 15-litrowy Beaver Office Plus.

Dla domu i małego biura

Najmniejsza i najtańsza Beaver Home przeznaczona jest do użytku domowego i małych biur. Może niszczyć do 5 arkuszy jednocześnie, co pozwala przyspieszyć pracę. Producent zadbał o bezpieczeństwo. Natec Beaver Home wyposażono bowiem w specjalne zabezpieczenie termiczne uniemożliwiające przegrzewanie się. Urządzenie posiada czujnik, który uruchamia działanie niszczarki gdy wkładamy kolejne arkusze. Pojemność zbiornika wynosi 7 litrów, a moc niszczarki to 140 W. Produkt wyceniono na 99 zł.

Wyposażenie biur

Beaver Office posiada wszystkie funkcje poprzedniego modelu, ale jego możliwości są znacznie wyższe. Przede wszystkim na raz możemy włożyć do niszczarki aż 9 arkuszy, bez ryzyka blokady. Także moc urządzenia jest wyraźnie wyższa (220 W), a zbiornik na przemielone dokumenty bardziej pojemny (13 litrów). Natec Beaver Office może pochwalić się także zwiększonym poziomem bezpieczeństwa danych P-3. Urządzenie wyceniono na 189 zł.

Zszywki mu nie straszne

Najbardziej zaawansowany Beaver Office Plus, charakteryzuje się pojemnym zbiornikiem na dokumenty (15 litrów) i zdecydowanie najwyższą mocą, wynoszącą 280 W. Pozwala to na jednoczesne niszczenie 10 arkuszy. Office Plus poradzi sobie także ze zszywkami, odpada więc mozolna praca przy ich usuwaniu. Także plastikowe karty bankomatowe/kredytowe nie są w stanie oprzeć się mechanizmowi tego modelu. Opróżnianie zbiornika nie wymaga zdejmowania głowicy (wystarczy wysunąć zbiornik). Urządzenie jest w stanie nieprzerwanie pracować przez 3 minuty. Topowy model może także pochwalić się zwiększonym poziomem bezpieczeństwa danych P-3.

Za model Beaver Office Plus przyjdzie nam zapłacić 249 zł.