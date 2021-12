Cooler Master MM711 Lite - podstawowy oręż snajpera

Cooler Master MM711 Lite to mysz dla graczy, którzy oczekują wiele za… niewiele. Zbudowana na bazie modelu MM711 ponownie wyróżnia się niską wagą, matowym wykończeniem, sensorem o wysokiej rozdzielczości i podświetleniem. Gryzoń może więc być mocną propozycją dla oszczędnych.

Cooler Master MM711 Lite to mysz dla graczy z grzbietem o charakterystycznej strukturze plastra miodu. Dzięki niej całość waży niecałe 60 gramów i należy do najlżejszych na rynku. Jej wnętrze skrywa sensor PixArt o rozdzielczości 10000 DPI, którą można obniżyć do 400 w celu precyzyjniejszego celowania. Aktualny poziom czułości jest sygnalizowany przez podświetlenie RGB LED, którym opatrzono kółko i logo producenta.



Zastosowany czujnik powinien bez trudu sprostać przyspieszeniom rzędu 20 g i śledzić ruch z prędkością do 100 cali na sekundę. Polecenia gracza wyzwalają z kolei mechaniczne przełączniki, których żywotność ma dochodzić do 60 milionów kliknięć. Gracze, którzy zakupią mysz Cooler Master MM711 Lite powinni więc mieć spokój od dwukliku przez długie lata. Całość osadzono na teflonowych stopkach, które mają zapewnić optymalny ślizg na każdym podłożu.



Wyposażony w sześć przycisków gryzoń Cooler Master MM711 Lite komunikuje się z komputerem za pomocą 1,8-metrowego przewodu. Został on zabezpieczony oplotem, który ma chronić go przed potencjalnymi uszkodzeniami.

Według pierwszych danych można spodziewać się, że cena myszy nie przekroczy 150 złotych.

Dane techniczne:

• Typ myszy: przewodowa

• Typ chwytu: claw, palm i fingertip

• Rozdzielczość: do 10000 DPI

o dostępne poziomy czułości: 400, 800, 1200(domyślny), 1600, 3200, 6400, 10000 DPI

• Szybkość śledzenia: 100 IPS

• Przyspieszenie: do 20 G

• Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

• Lift-Off Distance: < 2 mm

• Liczba przycisków: 6

• Przełączniki i żywotność przycisków: do 60 milionów kliknięć dla przycisków głównych (lewy i prawy)

• Podświetlenie: rolka i logo producenta

• Materiał: plastik ABS

• Dostępne kolory i wersje wykończeniowe: czarny matowy

• Przewód: 1,8 m USB

• Wymiary: 116,5 x 62,4 x 38,3 mm

• Waga: <60 g (bez przewodu)

• Gwarancja: 2 lata