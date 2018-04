GeForce GTX 1060 Ichill Black: karta graficzna z chłodzeniem cieczą

Dobre, wydajne karty graficzne potrzebują równie efektywnego chłodzenia. Dlatego Inno3d wprowadziło na rynek serię Black, której przedstawicielem jest GPU GeForce GTX 1060 Ichill Black.

Znakiem rozpoznawczym serii Black jest chłodzenie cieczą, zamontowane w środku karty. Wyposażone w wentylator 120 mm chłodzenie ma gwarantować wzrost efektywności o 30%, co z kolei powinno przełożyć się na spadek temperatury o 25oC w stosunku do zwykłego modelu GPU.

Wentylatorów nigdy dość

Co więcej, GTX 1060 Black posiada dodatkowy wentylator 80 mm, który został ulokowany przy radiatorze. Tak zaprojektowana konstrukcja ma pozytywnie wpływać na przepływ powietrza wewnątrz urządzenia, a w konsekwencji szybsze pozbycie się wytworzonego ciepła z GPU.

Wiesz więcej

O tym, z jakim natężeniem pracuje aktualnie GTX 1060 Black, poinformują użytkownika LED-owe wskaźniki umieszczone na karcie. Niebieski kolor wskazuje, że GPU obciążony jest przez niezbyt wymagające aplikacje, zielony uruchamia się przy grach o niskich wymaganiach sprzętowych, zaś czerwony odpala się przy najbardziej zaawansowanych grach.

Czas na przerwę

Nawet nałogowi gracze co jakiś czas korzystają z komputera do innych celów niż gry. W takiej sytuacji karta graficzna nie musi pracować na pełnych obrotach – ba, idealnie by było, gdyby… zamilkła. Właśnie temu celowi ma służyć tryb IDLE: po jego odpaleniu 80 mm wentylator redukuje obroty do zera, co przekłada się nie tylko na ciszę, ale również spadek poboru mocy.

Karta graficzna GeForce GTX 1060 Ichill Black kosztuje około 1590 zł.

Dane techniczne:

• Taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz]: 1784

• Taktowanie rdzenia [MHz]: 1569

• Złącza: Dual Link DVI-D, HDMI 2.0 b, 3 x DisplayPort 1.4

• Ilość pamięci RAM: 6 GB

• Rodzaj pamięci RAM: GDDR5

• Przepustowość pamięci: 8,2 Gbps

• CUDA: 1280

• Rekomendowana moc zasilacza: 500 W (8 pin)

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 266