FiiO Q5 – Flagowiec pełną gębą

Fiio Q5 to z pewnością topowy model DACa od chińskiej marki FiiO.Oferuje przetwarzanie gęstych plików DSD, połączenie bluetooth oraz kompatybilność z wymiennymi modułami od FiiO, co daje jeszcze szersze możliwości wykorzystania urządzenia. Warto wspomnieć również, że produkt posiada certyfikacje MFI przyznawaną przez Apple dla produktów w 100% kompatybilnych z urządzeniami tej marki a jednocześnie odznaczających się nieprzeciętną jakością wykonania. FiiO Q5 otrzymał także certyfikat Hi-Res przyznawany przez prestiżową organizację Japan Audio Society.



Przy projektowaniu FiiO Q5 na pewno nie oszczędzano. Produkt został wyposażony w same audiofilskie komponenty elektroniczne. Zastosowano dwa układy DAC AKC AK4490EN - znane ze swojego gładkiego, przyjemnego, ale i szczegółowego brzmienia, jak również dzięki wysokiemu stosunkowi sygnału do szumu oraz niskim zniekształceniom. Model może obsłużyć częstotliwość próbkowania do 384 kHz / 32 bitów jak i natywne DSD do poziomu DSD256.

Sekcja filtra dolnoprzepustowego w FiiO Q5 wykorzystuje wysokowydajny układ OPA1642 od Texas Instruments, podczas gdy mikrokontroler MSP432 czuwa nad precyzyjną obsługą sygnałów audio z mniejszym zużyciem energii, aby wydłużyć czas pracy baterii. Połączywszy te elementy z układem DAC AK4490, kondensatorami foliowymi Panasonic i układem kontroli głośności NJW1195, uzyskujemy wspaniały, melodyjny dźwięk, który jest po prostu czystą ekstazą dla twoich uszu.

Producent zastosował mikrokontroler XMOS XUF208 ze względu na jego stabilność, potężną funkcjonalność i sprawdzoną niezawodność. Daje do niezawodną pracę przy połączenie cyfrowym USB z niemal dowolnym źródłem takim jak: komputery, telefony, tablety czy odtwarzacze audio.



Wewnętrzna konstrukcja FiiO Q5 zawiera siedem stabilizatorów napięcia LDO, po jednym dla: DAC, wyjścia liniowego, regulacji głośności, filtra dolnoprzepustowego, wzmacniacza, XMOS i sekcji Bluetooth. Każda z tych sekcji posiada własne obwody zasilania dla uzyskania czystszej mocy i mniejszej interferencji między komponentami, czuwając nad tym, aby transmisja sygnałów audio była tak czysta, jak to tylko możliwe. Z kolei jeśli chodzi o transmisję bezprzewodową to zastosowano układ Bluetooth Qualcomm CSR8670, który posiada oficjalne wsparcie dla audio wysokiej rozdzielczości Bluetooth aptX. Dodatkowo, możliwości Bluetooth w FiiO Q5 mogą zostać poszerzone przez aktualizacje oprogramowania USB.



FiiO Q5 nadal wykorzystuje innowacyjną konstrukcję, umożliwiającą podłączenie wymiennych modułów wzmacniacza, zastosowanych w innych modelach FiiO. FiiO Q5 jest w pełni kompatybilny z dowolnym modułem wzmacniacza FiiO, jaki do tej pory został wyprodukowany. Możliwość podłączenia wymiennego modułu wzmacniacza znacząco zwiększa elastyczność Q5, ponieważ dostępne są różne moduły dla słuchawek o różnych potrzebach, a nawet dla różnych sygnatur dźwiękowych!



W standardzie FiiO Q5 wyposażono w moduł wzmacniacza AM3A z wyjściami zarówno zbalansowanym, jak i pojedynczym. Na pokładzie AM3A znajduje się szerokopasmowy wzmacniacz operacyjny AD8620 JFET (szeroko stosowany jako przedwzmacniacz w cenionych, wysokiej klasy konstrukcjach), a także OPA926, pierwotnie przeznaczony wyłącznie dla X7 Mark II.

Kontrola głośności Q5 opiera się na genialnym mechanizmie ADC, którego celem jest pozbyć się problemów, takich jak brak równowagi pomiędzy lewym i prawym kanałem, jak również zbędnego szumu, przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnej precyzji regulacji podczas zmieniania głośności przez dokładną rekonstrukcję krzywej ADC. Ułatwia to nie tylko uzyskanie pożądanej głośności, ale również gwarantuje, że zmiana głośności jest odczuwalnie lepsza. W porównaniu do Q1 Mark II, Q5 ma 256 poziomów regulacji głośności.



Korpus FiiO Q5 zaczyna swoje życie jako stop aluminium - który następnie jest skrupulatnie obrabiany mechanicznie CNC oraz laserowo, co w rezultacie nadaje FiiO Q5 minimalistyczną, ale wyrafinowaną prezencję. Boki korpusu są pracowicie piaskowane, tak aby boczne przyciski i dolny moduł wzmacniacza dopełniały harmonijnej całości. Charakterystyka właściwości stopu aluminium oznacza również, że urządzenie skutecznie opiera się zakłóceniom elektromagnetycznym.

Tył FiiO Q5 pokryty jest skórą poliuretanową, która nie tylko nadaje mu unikalnego sznytu, ale również chroni go przed zadrapaniami zapewniając, że urządzenie pozostanie w idealnym stanie, jak w pierwszym dniu używania. Projektanci FiiO zadbali, aby obcowanie i obsługa Q5 była prawdziwie przyjemnym i komfortowym doznaniem. Forma oraz funkcjonalność idą tutaj zgodnie w parze.

Idealnie rozplanowane przyciski na górnej, lewej stronie Q5, to przyciski odtwarzania, pauzy i zmieniania utworów w trybie Bluetooth. Przyciski te służą również innym celom, gdy nie pracują w trybie Bluetooth. Na przykład, przycisk play / pause również włącza lub wyłącza tryb Bluetooth, a także umożliwia parowanie urządzeń. Przycisk przełączający do następnej ścieżki również zmienia wejścia pomiędzy koaksjalnym, optycznym i wejściem liniowym.

W modelu zaprojektowano dwa porty USB. Jeden z boku służący tylko do ładowania oraz jeden na dole wyłącznie do przesyłania cyfrowych. To gwarantuje, że Q5 ma dostęp do wystarczającej ilości czystszej mocy, aby zapewnić dokonały dźwięk. Mamy również pewność, że bateria nie będzie rozładowywać się zbyt szybko nawet jeśli nie jest używana do zasilania urządzenia mobilnego. Sprawia to, że FiiO Q5 jest bardzo wydajny i może pochwalić się imponującym czasem działania na baterii.

Diody RGB umieszczone na urządzenia w łatwy sposób pozwalają się zorientować w jakim trybie pracuje urządzenie, jaki jest stan baterii czy też z jakiego wejścia aktualnie korzystamy. Pod ręką są również manipulatory podbicia dźwięku oraz łatwo dostępne stożkowe pokrętło głośności.

Na wyposażeniu znajdziemy aż nadto akcesoriów, które umożliwią wszechstronne wykorzystanie urządzenia. Producent zadbał dosłownie o każdy element zarówno, jeśli chodzi o funkcjonalność jak i wyposażenie.

Sugerowana cena FiiO Q5 w Polsce wynosi 1799 PLN brutto. FiiO Q5 jest dostępny w wybranych sklepach audio oraz do odsłuchu w sklepach MP3store grupy Audiokracja.

Specyfikacja techniczna

• Moc wyjściowa: do 150mW (PO/32Ω), 400mW (BAL/32Ω)

• THD+N: <0,002% (USB DAC)

• < 0,001% (AUX IN)

• SNR: >115dB (AUX IN)

• 115> (USB DAC)

• Impedancja słuchawek: 16 ~ 150Ω (AM3A, PO), 16 ~ 300Ω (AM3A, BAL)

• Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 384kHz/32bit

• Obsługa DSD: DSD64/128/256

• Pojemność baterii: 3800mAh

• Żywotność baterii: do 25h , do 10h (OPT\COAX\USB\BT IN)

• Wymiary: ok. 124 mm x 64 mm x 16 mm

• Waga: ok. 195 g