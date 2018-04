AlumiSlim – „szczupłe”, stylowe i wszechstronne powerbanki od ttec

Na polskim rynku pojawiły się właśnie nowe powerbanki firmy ttec - urządzenia z serii AlumiSlim. Nowości dostępne są w dwóch wersjach (różniących się pojemnością) i w wielu wariantach kolorystycznych. Ich kluczowymi zaletami są: funkcja pozwalająca na optymalne dopasowanie parametrów podawanego prądu do wymagań i możliwości ładowanego urządzenia oraz dostępność dwóch portów, za pośrednictwem których można ładować powerbank (Micro USB oraz Lightning).

ttec AlumiSlim występuje w dwóch wersjach – o pojemności 5 000 oraz 10 000 mAh. Pierwsza z nich dostarcza dość energii, by dwukrotnie naładować typowego smartfona, druga może to zrobić nawet czterokrotnie. Co istotne, sam powerbank można ładować korzystając zarówno z kabla/ładowarki MicroUSB, jak i z wykorzystywanego w urządzeniach firmy Apple kabla Lightning (dostępność tego drugiego portu sprawia, że użytkownicy iPhone’ów i iPadów nie muszą nosić dodatkowej ładowarki/kabla do powerbanka). Oba warianty wyposażono również w 1 pełnowymiarowy port USB.

Nowe produkty ttec już na pierwszy rzut oka zwracają uwagę eleganckim stonowanym wzornictwem, które sprawia, że urządzenia doskonale pasować będą zarówno do męskiej aktówki czy plecaka, jak i do damskiej torebki. Wykonana z aluminium obudowa jest nie tylko lekka, ale również odporna na uszkodzenia. Do wyboru jest wiele wariantów kolorystycznych (m.in. czerwona, srebrna, szara, granatowa, czarna) więc każdy bez problemu może wybrać idealny dla siebie. Urządzenia są też wyjątkowo „szczupłe” i zgrabne – na pierwszy rzut oka przypominają stylowy notes czy przenośne lusterko.

W urządzeniach z serii ttec AlumiSlim zastosowano cały zestaw technologii usprawniających proces ładowania oraz chroniących podłączone urządzenia – jest to m.in. system Smart Charging (dobierający parametry pracy powerbanka do wymagań i specyfiki ładowanego sprzętu), system szybkiego ładowania Fast Charge (2.1A) oraz ochronę przed przegrzaniem i przepięciami.

Cenę wersji 5 000 mAh ustalono na 99 zł, zaś 10 000 mAh – na 159 zł.