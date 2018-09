Fury Brawler - lekka mysz do gier

Fury Brawler to niewielkie urządzenie, które powinni docenić okazjonalni gracze lubiący stosunkowo lekkie myszy. Jak przekonuje producent niska masa pozwala na szybkie prowadzenie i błyskawiczną reakcję w grach.

82 gramy, tyle waży nowy Brawler marki Fury. Jak na mysz gamingową, wyposażoną w nowoczesny sensor oraz podświetlenie wielobarwne, jest to bardzo niewiele. Mysz posiada agresywny design z motywem płomieni na obudowie. Są one (wraz z rolką myszy) podświetlane na jeden z 8 kolorów.

Producent zadbał o to, by używanie myszy Fury Brawler było nie tylko przyjemne, ale też skuteczne. Sensor o regulowanej rozdzielczości od 800 do 1600 DPI ma sprawdzić się w grach wymagających dużej precyzji, oferując większą dokładność przed oddaniem każdego strzału. Do tego Brawler ma gumowane wykończenie bocznych paneli, co ma poprawić chwyt i zapobiegać ślizganiu się dłoni.

Fury Brawler może pochwalić się dość długim kablem (180 cm) oraz teflonowymi ślizgaczami. Lista zalet tej myszy nie jest mała, ale cena - owszem. Za Fury Brawler przyjdzie nam zapłacić jedynie 19 zł.