Poznaj laureatów konkursu Case Mod World Series 2018

Od dziewięciu lat prestiżowy konkurs organizowany przez firmę Cooler Master wyłania wyjątkowe talenty w moddingu komputerów. Tegoroczna edycja #CMWS18 pod tym względem nie różni się od wcześniejszych wydarzeń. O podium walczyło łącznie sto nadesłanych projektów.

Poznaliśmy laureatów Case Mod World Series 2018 – międzynarodowego konkursu organizowanego przez Cooler Master, w których rywalizują modderzy z różnych kontynentów. W tym roku uczestnicy zmierzyli się w następujących kategoriach: Tower, Scratch, Cooling Solution i People’s Choice. Nowością była możliwość otrzymania dodatkowych nagród, dzięki wykorzystaniu platform AMD Ryzen oraz modyfikowania monitorów – Viewsonic Award. Drugie miejsce otrzymywało nagrodę pieniężną, natomiast laureaci pierwszego miejsca oprócz gotówki mają okazję wziąć udziału w większym projekcie realizowanym przez Cooler Master.

Tower Mod Winners

W kategorii Tower Mod jury wybierało przeróbki bazujące na obudowach typu Tower (np. Cooler Master Cosmos II), które dzięki swoim gabarytom są w stanie sprostać najbardziej szalonym pomysłom. Pierwsze miejsce w tej kategorii, razem ze swoim czarno-białym projektem Achromodic, zajął modder Boddaker. Bazą do modyfikacji była obudowa Cooler Master C700P, gdzie dopełnieniem efektu jest utrzymana w identycznej stylizacji klawiatura i monitor ViewSonic 2402.

Drugie miejsce zajął modder bjpc, dzięki pracy The Cosmospolitan bazującej na obudowie Cosmos II 25th Anniversary. Cechą wyjątkową tego projektu jest zmodyfikowanie wnętrza w taki sposób, aby przypominało scenerię wielkiego miasta.

Scratch Build Winners

Zwycięzcy kategorii Scratch Build musieli wykazać się nie tylko umiejętnościami warsztatowymi, ale również sporą wiedzą z zakresu projektowania od podstaw. Każdy pomysł w tej kategorii charakteryzuje się indywidualnym podejściem do tematu. Miejsce drugie zajął modder Mark’s Fabrication dzięki obudowie CPU Century. Jego wizja nawiązuje do industrialnego klimatu wieku XIX, gdzie za główny materiał posłużyły miedź i drewno.

Pierwsze miejsce przypadło bardziej futurystycznej wizji moddera neSSa. Jego autorska obudowa AXE-R cechuje się podziałem na dwie osobne sekcje dla chłodzenia i komponentów. Dodatkowo przestrzeń poświęcona systemowi chłodzenia została przedzielona na dwie komory dla CPU i GPU. Dzięki temu znacząco podniesiono potencjał całej platformy wykorzystującej między innymi procesor AMD Threadripper 1950x oraz płytę główną AORUS X399 Gaming 7.

Cooling Solution

W tej kategorii liczy się nie tylko projekt obudowy zaprojektowany zupełnie od podstaw, ale przede wszystkim jury punktuje nietuzinkowe podejście do sposobu chłodzenia komputera. Zwycięzcą został projekt The Crescent autorstwa moddera CPSM. Wyjątkowość tej obudowy stanowi brak wykorzystania pomp do tłoczenia cieczy chłodzącej poszczególne komponenty. Zadanie to powierzono grawitacji. Odpowiedni silnik wprowadza komputer w obrót, dzięki czemu przypomina księżyc wędrujący po nocnym niebie.

People’s Choice Award

W konkursie poza głównymi kategoriami wyłoniono laureata, którego praca spotkała się z największą sympatią widzów. Nagroda widowni przypadła modderowi neSSa i jego projektowi AXE-R, który wcześniej nagrodzono również przez jury w kategorii Scratch Build Winners.