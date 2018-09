Zalman ZM-K600S - klawiatura membranowa z pełnym N-Key Rollover

Przywykliśmy już do wysokiej jakości klawiatur mechanicznych. Ale czy tylko one są użytecznym narzędziem w rękach wymagającego gracza? Okazuje się, że istnieją modele membranowe, które spokojnie mogą podjąć rękawicę, rzuconą przez opartych o przełączniki mechaniczne kuzynów.

Południowokoreański Zalman, mający w swojej ofercie klawiatury mechaniczne, tym razem kusi graczy modelem ZM-K600S. Jest to co prawda rozwiązanie bazujące na przełącznikach membranowych, ale od typowych przedstawicieli tego gatunku różni się dość poważnie.

Producent informuje, że sposób pracy klawiszy został dopasowany do charakterystyki nacisku każdym palcem. Inżynierowie Zalmana skonstruowali ten model z założeniem, że każdy palec pracuje nieco inaczej pod względem siły i kąta nacisku. Do tego każdy klawisz opiera się nie tylko na kopułce i sprężynie, ale specjalnej ramce, utrzymującej jego stabilność. Jednak największą zaletą ZM-K600S ma być jej regulowana szybkość. Przy ustawieniu najszybszej opcji, częstotliwość próbkowania klawiatury wzrasta aż do 1000 Hz. Czas reakcji klawiatury spada wówczas do 2,5 ms.

Pozostaje jeszcze kwestia tzw. ghostingu czyli blokowania się przy zbyt wielu wciśniętych przyciskach. Sytuacja taka jest nieobca posiadaczom klawiatur membranowych, ale także wielu użytkownikom klawiatur mechanicznych. W przypadku Zalman ZM-K600S każda kopułka ma osobne podłączenie do kontrolera, a nie, jak to jest na ogół, w postaci siatki połączeń. Tym samym klawisze nie blokują się nawet podczas grania w gry, które wymagają podawania bardzo wielu skrótów klawiszowych jednocześnie.

Cena produktu wynosi około 100 zł.

Cechy produktu:

- Liczba klawiszy: 106

- Klawisze specjalne: G-Key, zgłaśnianie/ściszanie, wyciszenie

- Złącza: USB i PS/2

- Posiada funkcję anti-ghosting

- Próbkowanie: 1000 Hz

- Długość kabla: 1,8 m

- Wymiary: 459,5x176,3x20,7-31,9 mm