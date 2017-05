FSP Hydro PTM+ - zasilacz z chłodzeniem wodnym

Firma FSP podała, że już niebawem wprowadzi na rynek nowy zasilacz Hydro PTM+, który według wielu jest niesłychanie ciekawą konstrukcją. Wszystko to z uwagi na obecność bloku wodnego, który ma zadowolić najbardziej wymagających użytkowników.



FSP Hydro PTM+ powstał razem we współpracy z Bitspower i ma to być produkt z najwyższego segmentu, co potwierdza jakość zastosowanych komponentów oraz certyfikat sprawności 80Plus Titanium. Wiemy, że jednostka będzie sprzedawana w wersji o mocy od 1200 do 1400 W. Co ciekawe, pomimo bloku chłodzenia cieczą mamy tutaj także zwykły wentylator. To wszystko z uwagi, że korzystanie z tego pierwszego jest opcjonalne, a co więcej zasilacz może działać w pełni pasywnie do obciążenia 600 W. Po tym śmigło włączy się automatycznie.



Producent nie podał jeszcze właściwości prądowo-napięciowych tego modelu. Wiemy jednak, że będzie on miał w pełni modułowe okablowanie. Specyfikację poznamy w trakcie targów Computex.