HIS Radeon RX 550 Green iCooler Slim

Firma HIS wprowadziła do swojej oferty bardzo ciekawy model karty graficznej Radeon RX 550 Green iCooler Slim, który będzie wyróżniał się niewielkimi rozmiarami przez co ma pasować do niewielkich obudów. Dodatkowo oferuje bardzo przyjemny dla oka design.



Radeon RX 550 Green iCooler Slim oparty jest na układzie Polaris 21 i sprzedawany w dwóch wersjach, które różnią się liczbą dostępnej pamięci. Mamy do wyboru opcję 2 lub 4 GB GDDR5. Zegary rdzenia ustawione zostały na 1000 MHz i 1183 MHz w trybie Boost. Dodatkowo mamy także tryb OC, kiedy sprzęt taktowany jest 1203 MHz. Pamięci nie zostały podkręcone i mają częstotliwość 7000 MHz. Za chłodzenie odpowiada jednoslotowy system z niewielkim radiatorem i jednym wentylatorem. Na obudowie mamy ciekawy motyw lwa. Wykonano ją z metalu. Co niektórzy pewnie pamiętają, że w 2016 roku HIS wydał tak samo wyglądający model z rodziny RX 460.



Zasilanie odbywa się tylko poprzez gniazdo PCIe. Do dyspozycji mamy trzy wyjścia wideo: DVI-D, HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4. Karta trafi do sklepów już niebawem, ale jej cena nie została podana.