Envy 13, Envy 17 i Envy x 360 od HP

Firma HP pokazała w trakcie festiwalu w Cannes nie tylko komputer Spectre x2 z ekranem 3K, ale również nowe modele z serii Envy. Niebawem do portfolio producenta trafią Envy 13, Envy 17 i Envy x 360.



Pierwszy z nich ma być godnym konkurentem dla Macbooka Air. Został on wyposażony w ekran Full HD, 128 GB dysk SSD, procesor Intel Core i5 Kaby Lake i grafikę Intel Iris. Trafi on do sprzedaży w czerwcu tego roku i ma kosztować około 899 dolarów. Dla bardziej wymagających będzie model HP Envy 17, który otrzyma 16 GB pamięci RAM, procesor Intel Core i7-7500U Kaby Lake, dotykowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli z obsługą rysików oraz kartę graficzną GeForce 940MX. Jego cena to 1099 dolarów.



Ciekawie zapowiada się także Envy x 360, który będzie w wersji z procesorem Intel i5/i7 Kaby Lake i AMD (A9/A12) oraz grafiką Intel HD/Radeon R7. Wersja AMD ma kosztować 749 dolarów w podstawowej konfiguracji, a wersja Intel 899 dolarów. Sprzedaż także ruszy już w czerwcu.