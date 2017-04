Yeston Radeon RX 580 GameAce - dobrze chłodzona karta

Firma Yeston, która należy do bardzo popularnych producentów kart graficznych w Chinach zapowiedziała rozpoczęcie sprzedaży nowego modelu Radeon RX 580 GameAce. Urządzenie to nie będzie dostępne poza Państwem Środka, ale warto napisać o nim kilka słów.



Radeon RX 580 GameAce od Yestona oparta jest na procesorze grafiki AMD Polaris 20. Jest to jedna z nielicznych konstrukcji, która otrzymała trzy wentylatory. Poza tym producent zdecydował się na zastosowanie nieznacznie zmienionego projektu laminatu. Ten jest wyjątkowo krótki, a rdzeń będzie chłodzony za pomocą trzech wentylatorów, które znacząco powiększają gabaryty urządzenia. Co ciekawe dwa boczne śmigła mają średnicę 90 mm, a środkowe 100 mm. Praca wszystkich z nich jest regulowana za pomocą podawanych temperatur GPU. Kiedy nie ma dużego obciążenia całość pracuje bezgłośnie.



Procesor grafiki nie jest podkręcony i pracuje z częstotliwością 1340 MHz. Cena karty Yeston Radeon RX 580 GameAce nie jest jeszcze znana.