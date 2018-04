Dyski twarde S300 i V300 wchodzą na rynek

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) rozszerza ofertę wewnętrznych dysków twardych o dwie rodziny 3,5-calowych[1] urządzeń. Toshiba S300 Surveillance Hard Drive zaprojektowano z myślą o rynku systemów dozoru, a przeznaczeniem Toshiba V300 Video Streaming Hard Drive jest niezawodne nagrywanie, edytowanie i streaming wideo. Premiera dysków zbiega się z wprowadzeniem nowego systemu kolorystycznej identyfikacji dysków twardych TEE nazwanego „Write your story” („Zapisz swoją historię”).

Toshiba S300 Surveillance Hard Drive (S300) to wysoce skalowalna, wytrzymała rodzina dysków HDD idealnie dopasowana do zarządzania dużą ilością danych spływających z maksymalnie 64[2] kamer dozorujących, działająca w trybie 24/7. Została zaprojektowana tak, by z wysoką prędkością, pojemnością i niezawodnością nieustannie nagrywać istotny dla obiektu obraz.

Rodzina dysków HDD do systemów monitorowania jest dostępna w pojemnościach: 4, 6, 8 i 10 TB[3], czyli o 2 TB większa w porównaniu ze swoimi poprzednikami z 2017 r.

Toshiba S300 to około 1 miliona godzin nieprzerwanego działania i bufor danych do 256 MB [4]. Wykorzystuje tak zaawansowane technologie, jak, na przykład, Toshiba’s Stable Platter Technology i obsługuje duże systemy serwerowe z możliwością zapisania do 64 strumieni wideo o wysokiej rozdzielczości[2].

Rodzina Toshiba S300 obsługuje ponad 8 zatok dysku, przetwarza ponad 180 TB rocznie[5], pracuje z szybkością do 7 200 obrotów na minutę, przesyłając[6] maksymalnie 248 MB/s[7]. S300 ma wbudowane również czujniki RV redukujące zakłócenia spowodowane drganiami. Obsługuje sieciowe rejestratory wideo (sNVR), cyfrowe rejestratory wideo (sDVR), hybrydowe sDVR (analogowe i IP) oraz macierze pamięci masowej RAID do nadzoru. Dyski Toshiba S300 są objęte trzyletnią gwarancją.

Druga rodzina, V300 Video Streaming Hard Drive (V300) umożliwia użytkownikom niezawodne streamowanie, nagrywanie, edytowanie oraz odtwarzanie wideo na cyfrowych rejestratorach wideo (DVR), rejestratorach sieciowych (NVR), dekoderach telewizyjnych i telewizorach. Jest przystosowana do pracy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu[8], co sprawia, że również może być wykorzystywana w systemach dozorujących. Zużywa o 25% mniej energii niż Toshiba P300 Desktop PC HDD; również mniej się nagrzewa, co pozwala wydłużyć jej czas pracy.

V300 wykorzystuje technologię Toshiba Silent Seek minimalizującą hałas i nagrzewanie podczas pracy. Bufor 64 MB zapewnia płynne działanie. Dyski Toshiba V300 z interfejsem SATA 6.0 Gbit/s dostępne są w pojemnościach: 500 GB, 1 TB, 2 TB i 3 TB. Objęte są dwuletnią gwarancją.

Wprowadzenie nowych modeli zbiega się w czasie z wprowadzeniem nowego systemu kolorystycznej identyfikacji dysków twardych TEE nazwanego „Write your story”* („Zapisz swoją historię”). Opiera się on na założeniu, że wspaniałe pomysły wymagają doskonałych rozwiązań do przechowywania danych, które będą nie tylko niezawodne i wydajne, ale przede wszystkim bezpieczne.

Nieważne, czy zarządzasz infrastrukturą data center, czy jesteś członkiem zespołu architektonicznego symultanicznie pracującego na wielu plikach, podróżującym blogerem czy rodzicem chcącym zachować cenne filmy i zdjęcia – potrzebujesz odpowiednich narzędzi.

Od teraz każdy wewnętrzny dysk HDD Toshiba będzie oznaczony kolorem odpowiadającym jego przeznaczeniu. Złoty określa dyski do sieci NAS (N300), srebrny - wydajne dyski do komputerów dla graczy (X300), zielony - urządzenia do nagrań z kamer dozorujących (S300), niebieski – ma zastosowanie w streamingu video (V300), czerwony – dyski do komputerów stacjonarnych i laptopów (P300, L200), a granatowy – dyski do systemów klasy enterprise (Enterprise Capacity MG Series, Enterprise Performance AL Series). Dzięki temu rozwiązaniu klientom będzie łatwiej odnaleźć dysk, którego potrzebują.

“Rozszerzając ofertę dysków HDD postanowiliśmy wprowadzić identyfikację kolorystyczną umożliwiającą klientom szybsze odnalezienie dysków odpowiadających ich potrzebom” – powiedział Lorenzo

Martinez-Palomo, General Manager, HDD Business Unit, Toshiba Electronics Europe GmbH. “Na szczególną uwagę zasługuje premiera rodziny S300 przeznaczonej do systemów nadzoru – to rozwiązanie, od którego oczekuje się wyjątkowej odporności i niezawodności. S300 jest jednym z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku”.

Toshiba nieustannie dodaje do swojej oferty produkty o wyższej pojemności i wydajności. Wprowadzenie dysków S300 i V300 potwierdza, że Toshiba dba o zapewnienie dysków do przechowywania danych związanych z różnymi potrzebami i stylami życia jej klientów – od użytkowników PC i graczy,

przez osoby zarządzające systemami NAS i infrastrukturą IT przedsiębiorstw, aż po klientów zainteresowanych systemami dozoru i streamingiem wideo.

Dyski Toshiba S300 i V300 będą dostępne od kwietnia 2018 roku.