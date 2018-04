Delock: masz zapasowy dysk SSD? Już nie musisz trudzić się z jego montażem

Wielu użytkowników posiada zapasowe dyski SSD, ale niekoniecznie uśmiecha im się częste montowanie wspomnianego podzespołu wewnątrz PC-ta. Tu przydają się takie urządzenia jak obudowa zewnętrzna 42597 od firmy Delock.

Obudowa Delock o numerze produktu 42597 pozwala na podłączenie do komputera lub laptopa dysków SSD M.2 w formacie 2280, 2260 lub 2242. Cały proces odbywa się przy pomocy złącza USB 3.1 Gen 2, a więc użytkownik nie będzie musiał rozkręcać panelu bocznego PC-ta.

Szybkość transmisji danych w produkcie Delocka wynosi maksymalnie aż do 6 Gbps. Użytkownik nie musi się też martwić o bezpieczeństwo dysku: obudowa zapewnia zarówno ochronę przeciwzwarciową jak i przed przegrzaniem.

Obudowa zewnętrzna Delock 42597 kosztuje około 229 zł.

Cechy produktu:

• Złącze: zewnętrzne: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeński; wewnętrzne: 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2

• Chipset: Asmedia ASM1351

• Obsługuje moduły M.2 w formatach: 2280, 2260 oraz 2242 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA

• Szybkość transmisji danych: do 6 Gbps

• Wskaźnik LED: zasilania i dostępu

• Maksymalny prąd dla modułów: 3A

• Ochrona przeciwzwarciowa oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem

• Ochrona ESD: maks. do 2 kV

• Hot Plug, Plug & Play

• Wymiary (DxSxW): ok. 102 x 28 x 10 mm

• System: Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.4.x

• Wymagany komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A