Gry na PC stają się coraz bardziej zaawansowane, immersyjne i rozbudowane wizualnie – a to stawia graczy w trudnej sytuacji, zmuszając ich do poszukiwania najbardziej wydajnych rozwiązań, pozwalających na maksymalne cieszenie się rozgrywką. W odpowiedzi na te potrzeby firma Western Digital Corporation wprowadziła do oferty super-wydajny dysk Western Digital® Black 3D NVMe™ SSD wykorzystujący jej autorską architekturę SSD oraz kontroler. Nowość pozwala na maksymalnie szybkie korzystanie z danych, dzięki czemu użytkownicy mogą bez kompromisów korzystać m.in. z treści multimedialnych w wysokich rozdzielczościach oraz gier.

Aby w pełni zaspokajać potrzeby użytkowników w dziedzinie treści multimedialnych, dzisiejsze komputery PC muszą być w stanie obsługiwać najbardziej zaawansowane aplikacje oraz wideo i grafikę w rozdzielczościach 4K/UltraHD. Aby takie dane mogły być przesyłane i zapisywane płynnie i bez zakłóceń, Western Digital opracował nową rodzinę dysków SSD, w których wyeliminowano wszelkie „wąskie gardła”, występujące w urządzeniach starszego typu. Zaprezentowany właśnie dysk M.2 wykorzystuje nową architekturę NVMe oraz nowy kontroler, optymalnie integrujące się z opracowaną przez Western Digital architekturą 3D NAND. Nowa platforma SSD autorstwa Western Digital została opracowana od podstaw z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności urządzeń NVMe SSDs – m.in. za sprawą zaawansowanego zarządzania energią, a także zwiększonej niezawodności i trwałości, na które można liczyć podczas korzystania z coraz większej liczby aplikacji potrafiących w pełni wykorzystać potencjał technologii NVMe.

“Współczesne gry stawiają przed naszymi komputerami PC coraz większe wymagania – które z czasem będą się tylko zwiększały. Nowa architektura i nowy kontroler zastosowane w Western Digital Black SSD integrują naszą technologię 3D NAND oraz interfejs NVMe, pozwalając tym samym na osiągnięcie zupełnie nowych poziomów wydajności. Niezależnie od tego, czy zostaną wykorzystane w komputerze do gier, czy stacji roboczej do edycji wideo, nasze innowacyjne dyski NVMe będą doskonale sprawdzały się zarówno dziś, jak i w przyszłości, gdy ilość danych do przetworzenia będzie cały czas rosła” – skomentował Mark Grace, senior vice president działu Devices w firmie Western Digital.

Western Digital Black 3D NVMe SSD – zbudowany z myślą o komputerach do gier



Dzięki niesamowitej szybkości odczytu (do 3,400 MB/s dla modeli 1TB oraz 500GB) oraz zapisu (do 2,8001MB/s dla modelu 1TB model), a także pojemności sięgającej 1 TB, nowe dyski są idealnymi rozwiązaniami dla użytkowników komputerów PC, którym zależy na najwyższej wydajności i błyskawicznym dostępie do danych. Nowości zapewniają również obsługę do 500,000 IOPS (operacji wejścia/wyjścia na sekundę; dla modelu 1 TB), co przekłada się na ogromną przepustowość, kluczową do sprawnej obsługi aplikacji pracujących wielowątkowo. Dyski objęte są 5-letnią ograniczoną gwarancją i współczynnikiem 600TBW (dla modelu 1 TB).

Dyski Western Digital Black 3D NVMe SSD są dostępne w wersjach o pojemności 250 GB ($119.99 USD), 500GB ($229.99 USD) oraz 1TB ($449.99 USD). Urządzenia pojawią się pod koniec kwietnia w ofercie dystrybutorów sprzętu Western Digital, sklepach, sieciach handlowych, a także w ofercie resellerów oraz integratorów.