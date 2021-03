DYNABOOK WPROWADZAJĄC SATELLITE PRO E10-S

Dynabook Europe GmbH w maju wprowadzi na rynek Satellite Pro E10-S. Jest to 11,6-calowe urządzenie przeznaczone do nauki, zbudowane z myślą o mobilności, zwiększonej trwałości, przystępnej cenie, użyteczności i łatwości zarządzania.

Idealne do nauki

Satellite Pro E10-S został zbudowany z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych cech konstrukcyjnych, które pozwolą mu przetrwać upadki i inne trudy szkolnego życia. Gumowe ochraniacze zabezpieczają urządzenie przed uderzeniami podczas przenoszenia w plecakach oraz umożliwiają stabilne ułożenie na biurku. Mocna obudowa notebooka wytrzymuje nacisk i upadek z biurka o standardowej wysokości*. Wzmocniony port ładowania, zawiasy i nowo zaprojektowane odporne na zalanie**, mechanicznie mocowane nasadki klawiszy przeszły rygorystyczne testy. E10-S otwiera się do 180 stopni, aby ułatwić udostępnianie ekranu i zapobiec uszkodzeniu zawiasów w wyniku nadmiernego wysunięcia. Dzięki konstrukcji „bez wentylatorów” będzie on cichym towarzyszem w każdej klasie.

Przystępna cena i długotrwała eksploatacja

Model Satellite Pro E10-S oferuje doskonały stosunek jakości do ceny. Urządzenie spełnia wymagania programu Shape the Future firmy Microsoft, który umożliwia szkołom uzyskanie preferencyjnych cen na wpisujące się w założenia tego programu urządzenia z systemem Windows 10.

Firma Dynabook starannie dobrała komponenty E10-S, by przedłużyć jego żywotność i zapewnić opłacalność jego zakupu. Na przykład dysk SSD gwarantuje większą trwałość, odporność na wstrząsy spowodowane upuszczeniem i dłuższe działanie niż dysk twardy.

„Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań dla edukacji. W tym czasie, a już szczególnie podczas pandemii, widzieliśmy, jak istotne znaczenie ma technologia umożliwiająca naukę w szkole i w domu”- powiedział Damian Jaume, Prezes, Dynabook Europe GmbH. -„Każda szkoła może być wyjątkowa. Jednak wszystkie potrzebują niezawodnych, łatwych w zarządzaniu, solidnych i bezpiecznych urządzeń.

Satellite Pro E10-S został starannie zaprojektowany tak, aby wspierać satysfakcjonującą i pozbawioną zakłóceń naukę”.

Nauka w każdym miejscu

Ważący od 1,15 kg i mierzący 19,9 mm model E10-S można łatwo przenosić z klasy do klasy lub z klasy do domu. Matowy ekran HD LCD o przekątnej 11,6 cala zapewnia uczniom komfort nauki i zmniejsza zmęczenie oczu dzięki wyraźnemu obrazowi w rozmaitych warunkach oświetleniowych. Duża klawiatura i precyzyjny panel dotykowy ułatwiają notowanie, wyszukiwanie informacji i tworzenie treści.

Sprawne działanie

Jedno ładowanie baterii wystarcza nawet na 10 godzin pracy¹. Dwurdzeniowe procesory Intel® Celeron™ sprawiają, że urządzenie włącza się w ciągu kilku sekund oraz płynnie pracuje przy uruchomionych wielu aplikacjach. Uniwersalny port USB typu C umożliwia równoczesne podłączenie ekranu i źródła prądu oraz dostęp do danych – znacznie ogranicza to plątaninę kabli w klasie. Laptop Satellite Pro E10-S ma także dwa porty USB 3.0 typu A i LAN, a standardowe złącze HDMI pozwala sprawnie przeprowadzić prezentację. Wi-Fi i Bluetooth zapewniają uczniom dostęp do bezprzewodowego internetu.

Kamera HD, głośniki stereo i podwójne mikrofony z redukcją szumów ułatwiają naukę zarówno zdalną, jak i stacjonarną.

Bezpieczeństwo i proste zarządzenie

E10-S upraszcza zarządzanie oprogramowaniem i zabezpieczeniami - nawet zdalnie. Urządzenie można konfigurować za pomocą usługi Intune for Education firmy Microsoft, w tym rozwiązania Windows Autopilot***, co ułatwia administratorom IT wstępne konfigurowanie, konserwację, a nawet wycofywanie z użytku laptopów nawet przy niewielkiej infrastrukturze lub bez niej.

Ochronę szkolnych danych zapewnia autorskie oprogramowanie połączone z szyfrowaniem Trusted Platform Module (TPM) 2.0, BIOS Dynabook, hasło opiekuna oraz opcjonalny czytnik linii papilarnych.

Użytkownicy mogą sparować Satellite Pro E10-S z bezprzewodowymi myszką i klawiaturą Dynabook (KL50M).

Laptop Satellite Pro E10-S będzie dostępny od maja 2021 r.