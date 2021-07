NOWY UNIWERSALNY KONTROLER DO GIER RAZER KISHI FOR IPHONE Z OBSŁUGĄ XBOX GAME PASS ULTIMATE

Razer prezentuje uniwersalny kontroler do gier Razer Kishi for iPhone (Xbox), zaprojektowany z myślą o strumieniowaniu w ramach usługi Xbox Game Pass Ultimate na telefonach iPhone. Dzięki w pełni zintegrowanemu z usługą oraz konsolą przenośnemu kontrolerowi gracze mogą teraz grać w ponad 100 gier dostępnych w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate, będąc poza domem. Kontroler ma również certyfikat MFi i bez najmniejszych problemów współpracuje z kompatybilnymi z kontrolerem grami iOS, w tym tymi dostępnymi w Apple Arcade.

Uniwersalny kontroler gier Razer Kishi for iPhone (Xbox) zapewnia graczom mobilnym zaawansowane funkcje i daje im większą precyzję oraz kontrolę nad rozgrywką dzięki analogowym drążkom o wyczuwalnym kliku, wielofunkcyjnym przyciskom i 8-kierunkowemu D-padowi. Nowy kontroler charakteryzuje się tą samą wygodną i ergonomiczną konstrukcją, z której słyną urządzenia z serii Razer Kishi. Jest jednak wyposażony w nowe monochromatyczne przyciski.

Gracze otrzymają również 90-dniową bezpłatną wersję próbną Xbox Game Pass Ultimate, aby po zakupie kontrolera nieprzerwanie grać na konsoli Xbox, komputerze i telefonie iPhone.

Kontrolery z linii Razer Kishi, to zdobywcy dwóch nagród Best of CES w 2020 roku, CES 2021 oraz Honoree Windows Central 2020 Best Xbox Accessory, Teraz dają każdemu mobilnemu graczowi możliwość pogłębienia swoich wrażeń z gry, niezależnie od preferowanej platformy do grania.