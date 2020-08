Dune HD PRO 4K II – najnowszy odtwarzacz sieciowy

Dune HD PRO 4K II to najnowszy odtwarzacz sieciowy Android TV Box 4K, zaliczany do grona najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych urządzeń tego typu. Dune HD to czołowy producent wysokiej klasy odtwarzaczy sieciowych, od kilkunastu lat oferujący z powodzeniem swoje produkty klientom na całym świecie.

Minimalistyczny wygląd Dune HD PRO 4K II idzie w parze z zaawansowaną technologią – urządzenie korzysta z najnowszego, wydajnego, sześciordzeniowego procesora firmy Realtek RTD 1619, posiada wyjście HDMI 2.0b, a także obsługuje rozdzielczość 4K. Absolutną nowością jest wsparcie HDR 10+ i obsługa kodeka VP9 profil 2. Ponadto Dune HD Pro 4K II wspiera dekodowanie dźwięku wielokanałowego HD-Audio i odtwarzanie bezstratnych plików z możliwością „wypuszczenia” audio w jakości 24bit/192kHz. Urządzenie na polski rynek wprowadza C4i, dystrybutor firmy Dune.

Dune HD PRO 4K II umieszczono w metalowej, czarnej obudowie, która – mimo braku zamontowanego wentylatora – doskonale odprowadza ciepło. Na froncie urządzenia znajduje się czytelny wyświetlacz. Z boku obudowy producent umieścił port SATA do podłączenia dysków HDD/SDD lub napędów optycznych. Obok znajdują się 3 porty USB, w tym dwa w standardzie USB 3.0, do podłączenia zewnętrznych nośników. Z tyłu urządzenia znajduje się slot na karty pamięci mikro SD, wyjście HDMI 2.0b, wejście HDMI 2.0, wyjście analogowe kompozyt i audio stereo na mini jack 3,5mm, wyjście audio optyczne S/PDIF, port sieciowy GB Ethernet, port zasilania 12 V DC oraz przyłącza anten wifi pracujących w systemach 802.11b/g/n/ac w paśmie 2,4 i 5 GHz.

Za wyświetlanie obrazu odpowiada w Dune HD PRO 4K II jeden z najlepszych chipów na rynku − Realtek RTD1619. Sześciordzeniowy, 64-bitowy procesor bazujący na platformie ARM Cortex-A55 został specjalnie zaprojektowany do odtwarzania multimediów. Nowy układ oferuje o nawet 77 proc. szybszą pracę niż procesor z poprzedniego modelu producenta. Nowy układ działa we współpracy z modułem graficznym Mali G51, następcy Mali T-820. Zastosowana konstrukcja pozwala uzyskać jakość wideo przewyższającą możliwości innych współczesnych set-top boxów z systemami Android, Windows, czy Linux. Dune HD PRO 4K II posiada także 4 GB pamięci RAM, dzięki której możliwa jest sprawna obsługa najbardziej zasobożernych aplikacji. Wbudowane 32 GB szybkiej pamięci flash umożliwia instalację jeszcze większej liczby rozbudowanych aplikacji i zapewnia dodatkowe miejsce na własne dane.

Urządzenie w pełni wspiera płynne wyświetlanie obrazu 4K Ultra HD 60Hz z 10-bitową przestrzenią kolorów oraz – jako pierwszy odtwarzacz na rynku – standard HDR 10+, zapewniający dynamiczne odwzorowanie poziomu jasności w przeciwieństwie do tradycyjnego systemu HDR. Odtwarzacz wspiera też najpopularniejsze formaty i kodeki wideo w tym H.264, H265, a także VP9 profil 2 stosowany w filmach YouTube z HDR. Unikalnym rozwiązaniem jest możliwość dostosowana ręcznego próbkowania chrominancji do wybranego trybu wideo HDMI.

W urządzeniu pracują równolegle dwa systemy - podstawowym jest oparty na Linuksie, rozwijany od ponad 10 lat oryginalny system Dune HD OS zapewniający stabilną pracę i bezproblemowe odtwarzanie plików multimediów. Równolegle z nim pracuje system Android TV wersji 9.0 zapewniający możliwość skorzystania z licznych aplikacji i serwisów multimedialnych. Co istotne, specjalne algorytmy producenta powodują, że system Android nie jest nadrzędny i nie narzuca agresywnego zachowania znanego z innych urządzeń. System Dune HD OS, korzystając z unikatowych rozwiązań, dba o to, aby zminimalizować wpływ Androida na zarządzanie zasobami procesora i utrzymywać zapas mocy obliczeniowej na korzyść płynnego odtwarzania wideo w najwyższej jakości.

System bazuje na otwartym zestawie narzędzi programistycznych Dune HD SDK i interfejsie API Dune i posiada dostęp do aplikacji ze sklepu Playmarket dla wersji Android TV oraz dostęp do autorskiego portalu producenta Dune Store, w którym znajdziemy wiele przydatnych aplikacji, wtyczek, interfejsów graficznych użytkownika, rozwiązań do porządkowania i zarządzania bibliotekami multimedialnymi: Mycollection, aplikacji integrujących odtwarzacz z systemami automatyki oraz dających dostęp do dużej liczby otwartych aplikacji firm trzecich.

Słynny interfejs użytkownika Dune HD, opracowywany i udoskonalany przez ponad 12 lat, specjalnie zoptymalizowany do użytku na ekranach telewizorów i obsługi za pomocą standardowego pilota, dostrojony pod kątem najlepszej możliwej użyteczności, sprawia, że korzystanie z odtwarzacza Dune HD PRO 4K II jest łatwe i wygodne.

Producent słynie z tego, że od wielu lat śledzi opinie użytkowników i dostarcza regularnie aktualizacje. Do każdego z modeli – nawet stare modele urządzeń otrzymują aktualizacje od ponad 10 lat. To efekt strategii „single code base”, polegającej na tym, iż wszystkie modele Dune bazują na wspólnym rdzeniu, aktualizowanym i ulepszanym systematycznie dzięki opiniom użytkowników. Aktualizacji oprogramowania firmowego dokonuje się przez Internet (po zgłoszeniu przez urządzenie dostępności nowszego oprogramowania).

Zewnętrzny port SATA (zasilanie i dane) może służyć do bezpośredniego podpięcia napędu bez konwerterów USB, co przekłada się na bardzo wysokie transfery danych. Można tu podłączać napędy optyczne: czytniki BD/DVD aby odtwarzać nośniki mediów z niezakodowanymi plikami lub obrazami płyt. Podobną funkcjonalność posiadają porty USB. Na podłączonych dyskach obsługiwane są następujące systemy plików: FAT16/FAT32, exFAT, NTFS, HFS, HFS+, (MAC OS X), EXT2/EXT3/EXT4, BTRFS.

Odtwarzacz Dune HD z chipsetem firmy Realtek wyróżnia się najbardziej dopracowaną obsługą obrazów płyt z pełną obsługą menu wraz funkcją niezauważalnego scalania rozdziałów płyty. Dotyczy to formatów BD-J, BD4K, BD3D, HD audio. Obrazy Blu-ray także mogą mieć różne formaty (plik BD ISO lub katalog BDMV) i pochodzić z dowolnego źródła – lokalnego napędu (USB, SATA) albo lokalizacji sieciowej (SMB, NFS). Player umożliwia wybór regionu Blu Ray.

Odtwarzacz obsługuje formaty 3D zarówno Side-by-side (obraz obok obrazu) jak i Top-to-bottom (obrazy jeden nad drugim) oraz MVC (BD3D) i gwarantuje doskonałą jakość odtwarzania Full HD w 3D.

Zaletą odtwarzaczy Dune HD Pro 4K II jest również rozbudowana funkcja edycji wyświetlania napisów ze zmianą czcionki, koloru, przesunięcia na ekranie czy dodawaniem efektów. Możliwe jest również pobieranie napisów on-line w dowolnym języku.

Wyróżnikiem odtwarzaczy Dune HD PRO 4K II jest także wsparcie odtwarzania i dekodowania wysokiej jakości audio. W tym zakresie Dune oferuje pełne, sprzętowe dekodowanie dźwięku wielokanałowego HD Audio z „gęstymi” formatami Dolby Atmos i DTS:X, z pełnym HDMI pass through oraz downmix do stereo. Dune HD PRO wspiera natywnie 192kHz /24 bity w plikach flac na złączach cyfrowych HDMI i optycznym. Fabryczna aplikacja odtwarzacza muzycznego obsługuje natywnie obrazy płyt SACD, a także pliki DFF, DSF, APE, FLAC, WAV i inne bezstratne formaty audio. Dune HD Pro 4K II ponadto odtwarza pliki SACD zarówno obrazów płyt ISO, jak i pliki dxf/dsf.

Odtwarzacz Dune HD korzysta z własnych mechanizmów automatycznego odświeżania, w tym 23,976 Hz z redukcją przerw przy zmianie częstotliwości odświeżania i rozdzielczości, co odbywa się na początku filmu, inaczej niż w większości odtwarzaczy bazujących na chipsecie Realteka, które mają tendencję do ustawiania tych parametrów dopiero po rozpoczęciu odtwarzania, czego efektem jest nieprzyjemne migotanie obrazu.

Dune HD Pro 4K II wyposażono we wsparcie usługi DRM: Widevine L1, co umożliwia oglądanie materiałów Online Premium w najwyższej dostępnej jakości HD i Ultra HD z serwisów VOD, czy z YouTube.

Odtwarzacze Dune HD są wyposażone w pożyteczny interfejs do zarządzania filmami „My Collection” dostępny ze sklepu Dune store. Organizuje on filmy zgromadzone przez użytkownika w atrakcyjne katalogi wzbogacone pobieranymi z sieci informacjami o setkach dzieł ze szczegółowymi opisami, miniaturami plakatów, linkami i tagami wiążącymi z informacjami o osobach oraz trailerami. Rozbudowana przeglądarka filmy identyfikuje automatycznie.

W zestawie z Dune HD PRO 4K II otrzymujemy pilota zdalnego sterowania na podczerwień. Kontroler ma funkcję programowania klawiszy do sterowania innym urządzeniem np. telewizorem, wyposażony jest w funkcję myszy i wiele skrótów szybkiego dostępu.

Istnieje możliwość zamówienia zewnętrznego kontrolera, np. myszy powietrznej AirMouse z czujnikiem żyroskopowym. Urządzenie wielkości pilota, którym wykonując ruchy w powietrzu sterujemy kursorem na ekranie telewizora. Jest to wygodne rozwiązanie przy korzystaniu z programów multimedialnych lub przeglądarki.

Pełne sterowanie urządzenia z telefonów i tabletów realizuje mobilna aplikacja Dune Control, opracowana na systemy iOS i Android; daje ona pełen dostęp do wszystkich funkcji odtwarzacza w możliwie wygodny sposób. Aplikacja całkowicie zastępuje standardowego pilota. Menu na ekranie aplikacji jest dokładnym odbiciem menu na ekranie TV i zawiera sekcję Now Playing do wygodnego sterowania odtwarzaniem. Odtwarzanie muzyki może się więc odbywać bez włączania ekranu TV, co jest istotne dla melomanów szukający wygodnego streamera muzyki.

Dune HD Pro 4K II posiada możliwość integracji z systemami automatyki Smart Home, takimi jak Control4 oraz Crestron.

Dune HD PRO 4K II jest wyposażony w dwuzakresowa kartę WIFI obsługującą protokoły 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz + 5.0 GHz), ze wsparciem 2T2R (podwójna szybkość) i dwiema zewnętrznymi antenami Wi-Fi, dzięki czemu możliwe jest odtwarzanie materiałów w wysokich przepływnościach bez przewodu LAN. Natomiast przewodowa karta sieciowa Gigabit Ethernet gwarantuje niezawodność i najwyższą wydajność przesyłu danych niezależnie od lokalnych warunków pracy. Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 pozwoli podłączyć urządzenia peryferyjne, np. myszki, bezprzewodowe klawiatury, joysticki, słuchawki i głośniki oraz inne urządzenia.

Cena detaliczna Dune HD PRO 4K II wynosi 1499 zł brutto. Urządzenie jest już dostępne w sklepie internetowym pod adresem www.c4i.com.pl. Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta.