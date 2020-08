Natec Warbler - prezentacje pod kontrolą

Natec Warbler to bezprzewodowy prezenter. Pozwala on na sterowanie wyświetlanymi prezentacjami będąc z dala od komputera. Jednocześnie wbudowany wskaźnik laserowy daje możliwość łatwego podkreślenia istotnych elementów slajdów w trakcie wystąpienia.

Natec Warbler to bezprzewodowy prezenter o opływowym, ergonomicznym kształcie. Producent wyposażył go w schowek na niezbędny do komunikacji nanoodbiornik. Ten ma kompaktowe rozmiary i pozwala na sterowanie prezentacjami z odległości do 10 metrów od komputera. Powinno to dać wystarczającą swobodę podczas wystąpień. Łączność odbywa się drogą radiową z wykorzystaniem fal o częstotliwości 2,4 GHz.

Bezprzewodowy prezenter Natec Warbler posiada przyciski sterujące, które pozwalają na uruchamianie i zatrzymywanie prezentacji, przełączanie między slajdami czy włączenie wbudowanego lasera. Wskaźnik ten ma czerwoną barwę i powinien być dobrze widoczny niezależnie od koloru tła. Klasa 2M świadczy o tym, że jest on bezpieczny dla oczu.

Natec Warbler to urządzenie typu Plug and Play. Do działania nie wymaga więc instalacji dodatkowego oprogramowania. Bezprzewodowy prezenter współpracuje z najpopularniejszymi programami do prezentacji i systemami operacyjnymi. Na bocznej ściance urządzenia znalazł się przełącznik trybu pracy, który pozwala na zmianę platformy z Windows na macOS.

Bezprzewodowy prezenter Natec Warbler jest już dostępny u polskiego dystrybutora. Jego sugerowana cena detaliczna wynosi 69,9 zł.

Dane techniczne:

• łączność: bezprzewodowa - USB 2,4 GHz

• zasięg: do 10 metrów

• liczba przycisków: 7

• waga: 120 gramów

• wymiary (D x W x S): 109 x 39 x 62 mm

• zasilanie: 2 x bateria AA (w komplecie)

• laser:

o klasa 2M

o długość fali: 650 nm

o barwa: czerwona

o maksymalna moc wyjściowa: 1 mW

• wymagania systemowe: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android, macOS