Nowa opaska HONOR Band 5 z opcją mierzenia saturacji

Najnowsza wersja HONOR Band 5 jest wyposażona w kolorowy ekran dotykowy AMOLED 0,95”, całodobowy monitoring tętna, wiele trybów sportowych i fitness oraz osiem spersonalizowanych tarcz zegarka. Urządzenie pozwala również zmierzyć poziom saturacji we krwi.

Oparty na najnowszej technologii pomiaru tętna HONOR Band 5 zapewnia dokładniejsze, 24-godzinne monitorowanie tętna w czasie rzeczywistym. Dzięki temu każdy użytkownik może lepiej dbać o kondycję oraz swoje zdrowie. Ekran dotykowy o przekątnej 0,95 cala oraz bardzo dobra rozdzielczość sprawiają, że dane na wyświetlaczu są łatwe do odczytania, nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.

HONOR Band 5 posiada również technologię TruSleep™, która automatycznie rejestruje poszczególne fazy snu. Obsługiwany przez technologię Huawei AI i certyfikowany przez Centrum Dynamicznych Biomarkerów w Harvard Medical School, TruSleep™ precyzyjnie identyfikuje sześć typowych zaburzeń snu i oferuje ponad 200 spersonalizowanych sugestii dotyczących poprawy jego jakości.

Wytrzymała bateria, lokalizator i wodoodporność

Opaska HONOR Band 5 jest niezawodnym sportowym gadżetem, dzięki któremu można śledzić treningi oraz zalecenia dotyczące ich poprawy. Urządzenie jest wodoodporne na głębokości do 50 metrów. Dodatkowo rejestruje liczbę ruchów, prędkość, dystans, interwały, spalone kalorie i wskaźnik efektywności pływania dla różnych stylów.

Wytrzymała bateria zapewnia do 14 dni* standardowego użytkowania. Po sparowaniu ze smartfonem najnowszy model opaski informuje również o połączeniach przychodzących, SMS-ach, e-mailach i powiadomieniach SNS. Funkcja zdalnego sterowania umożliwia robienie zdjęć z aparatów telefonu za pomocą jednego kliknięcia. Gdy Bluetooth jest włączony, użytkownik może zlokalizować sparowany smartfon za pomocą funkcji „Znajdź telefon”.

Funkcja mierzenia saturacji

HONOR Band 5 pozwala również mierzyć poziom nasycenia tlenem krwi tętniczej, który następnie trafia do komórek i tkanek, co jest bardzo istotne, szczególnie w czasie wytężonego wysiłku. Poziom natlenowania krwi ma bezpośrednie przełożenie na osiągane wyniki sportowe. Może być on także wskaźnikiem alarmującym o stanach niepożądanych. Prawidłowa wartość wskaźnika powinna zawierać się w przedziale 90–100%. Pomiary poniżej 89% są wskazaniem do zaprzestania treningu lub nawet kontaktu z lekarzem.

Z najnowszej funkcji opaski będzie można skorzystać poprzez wybór sekcji blood oxygen monitoring. Po rozpoczęciu pomiaru można na bieżąco sprawdzać poziom saturacji.

Warto jednak pamiętać, że opaska HONOR Band 5 nie jest urządzeniem medycznym, jej wskazania nie powinny być podstawą do diagnozy, leczenia czy prewencji chorób. Pozyskane dane służą wyłącznie do użytku osobistego i powinny być traktowane jako wskazówki mające na celu optymalizację aktywności fizycznej.

Najnowsza wersja opaski umożliwia, z poziomu nadgarstka, wykorzystanie HONOR Band 5 do kontroli aplikacji służących do słuchania muzyki. Urządzenie wspiera m.in. aplikacje, takie jak Google Play Music, Spotify, You Tube, Shazam, Huawei music i wiele innych. Kontroler muzyki jest kompatybilny tylko z telefonami wyposażonymi w system Android 5.0 lub nowszymi wersjami.

Opaska HONOR Band 5 w kolorach czarnym, granatowym i różowym jest dostępna od 23 października w sprzedaży w sieci sklepów RTV Euro AGD.