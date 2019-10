System plików na dysku NAS - który wybrać?

Użytkownicy, którzy zdecydowali się na zakup dysku sieciowego firmy Asustor, mają możliwość wyboru sposobu przechowywania plików. Jakie opcje są dostępne i która z nich jest lepsza?

Dyski NAS firmy Asustor pracują pod kontrolą oprogramowania ADM, które jest oparte na jądrze Linux. Taki rdzeń systemu ma zapewnić bezpieczeństwo i szeroką kompatybilność, a także pozwala na wybór jednego z obsługiwanych systemów plików - Ext4 lub Btrfs. Każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony, które warto wziąć pod uwagę, aby wybrać najlepszą opcję do konkretnych potrzeb.

Decydując się na Ext4 stawiamy na dojrzały i bardzo stabilny system plików. Jest on rozwijany od 2008 roku i z powodzeniem używany przez miliony użytkowników. Cechuje się on dużą szybkością podczas zapisu plików, które mogą mieć maksymalny rozmiar 16 TB. Ext4 nie wspiera jednak np. wykonywania migawek (snapshotów), przez co użytkownik traci możliwość łatwego przywrócenia starszych wersji danego pliku.

Btrfs - nowoczesna alternatywa

Tej wady jest pozbawiony nowocześniejszy system plików Btrfs. Zapewnia on nieznacznie niższą niż Ext4 wydajność podczas zapisu danych, ale jednocześnie wspiera ich wersjonowanie (snapshots). Użytkownicy mogą również zapisywać pojedyncze pliki o wielkości do 16 EB, czyli 16 milionów TB. Jest to znaczące usprawnienie głównie dla firm, które przechowują np. ogromne bazy danych.

Dodatkowo Btrfs obsługuje przezroczystą kompresję danych. Odbywa się ona automatycznie w chwili zapisu plików i oszczędza miejsce w sposób niezauważalny dla użytkownika. Istotną przewagą może być także funkcja deduplikacji danych - system Btrfs wspiera wykrywanie duplikatów danych i oszczędza w ten sposób miejsce, dopóki jedna z powielonych kopii nie zostanie zmieniona. System Btrfs wylicza także sumy kontrolne dla każdego z przechowywanych plików (funkcja crc32c), co zwiększa pewność poprawności danych.

Jak podaje Asustor, większość użytkowników jego dysków sieciowych wybiera system plików Ext4. Jednocześnie Tajwańczycy zachęcają posiadaczy swoich NAS-ów do wypróbowania systemu Btrfs i przekonania się, czy spełnia on stawiane przed nim wymagania.