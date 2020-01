Delock wprowadza nową stację dokującą 4K

Lekkie, płaskie, kompaktowe i… niemal kompletnie pozbawione portów - takie są współczesne laptopy. Dla tych, którzy aktywnie korzystają z dużej ilości peryferiów i dodatkowych akcesoriów, Delock przygotował stację dokującą.

Delock 87748 to stacja dokująca 4K, którą można podłączyć do portu USB-C lub Thunderbolt 3 w dowolnym laptopie. Dzięki wydłużonej obudowie wykonanej z metalu może ona pełnić także rolę podstawki, poprawiając komfort pracy i wentylację komputera. Co istotne, stacja dokująca Delock obsługuje funkcję Power Delivery. Użytkownik nie traci więc żadnego portu w laptopie, a jednocześnie zyskuje szereg nowych możliwości.

Prezentowana stacja dokująca Delock 87748 jest wyposażona w cztery porty USB 3.0 i dodatkowy, oprócz USB-C PD, port USB-C, dzięki którym można podłączyć wszystkie niezbędne akcesoria. Urządzenie ma również wyprowadzony pełnowymiarowy port HDMI obsługujący transmisję w jakości 4K30, co pozwala na skorzystanie z zewnętrznego monitora lub projektora. Osoby potrzebujące niezawodnego i szybkiego łącza sieciowego docenią obecność portu LAN.

Stacja Delock 87748 posiada zintegrowany czytnik kart pamięci. Producent nie szedł tutaj na skróty i zaimplementował dwa sloty - na pełnowymiarowe karty SD/MMC oraz wersje micro. Dzięki temu nie trzeba korzystać z przejściówek by uzyskać dostęp do informacji składowanych na miniaturowych nośnikach pamięci. Oba gniazda można używać jednocześnie i wymieniać dane między kartami SD i microSD.

Stacja dokująca Delock 87748 sukcesywnie pojawia się w ofertach sklepów. Jej cena wynosi ok. 500 zł.