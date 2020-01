CES 2020: Cooler Master zaprezentował nowe systemy chłodzenia

Cooler Master rozpoczyna rok od prezentacji nowych systemów chłodzenia - zarówno dla obudów, jak i dla procesorów.

Pierwszą z nowości docenią użytkownicy komputerów o zmniejszonym formacie. MasterAir G200P to niskoprofilowy, kompaktowy cooler dla procesorów, o wysokości ledwie 39,4 mm. Na niewysokim, za to bardzo silnie użebrowanym radiatorze umieszczono wydajny, 92-milimetrowy wentylator PWM. Oferuje on szeroki zakres prędkości obrotowej, który jest precyzyjnie dostosowywany pod kątem maksymalnego przepływu powietrza, wydajności chłodzenia i cichej pracy.

Zaprezentowano także nowy, wentylator uniwersalny, Cooler Master MasterFan MF120 Halo. Ten 120-milimetrowy model wyposażono w wiele technologii redukcji hałasu, m. in. specjalnie zaprojektowany zestaw wyprofilowanych łopatek wentylatora. Pozwala to na zachowanie tak cenionej przez użytkowników ciszy. MF120 Halo posiada także system podświetlenia RGB.

Odświeżeniu uległy też dobrze znane serie produktów Cooler Mastera. Pierwszy z nich powinien ucieszyć fanów domowego overclockingu. Mowa o systemie chłodzenia Hyper 212 EVO, który teraz doczekał się nowej wersji oznaczonej jako Version 2. Hyper 212 EVO Version 2 ma zaktualizowany system montażu dla łatwiejszej instalacji oraz nowe wentylatory SickleFlow (także Version 2), umożliwiające cichą pracę i zoptymalizowany przepływ powietrza.

Druga z nowych wersji wcześniej dostępnych produktów to wentylatory SickleFlow 120 (Version 2). Zastosowano w nich łopaty Air Balance, które wraz z cichym łożyskiem sprawiają, że wentylatory te mają generować jeszcze mniej hałasu niż ich pierwotna wersja. SickleFlow 120 Version 2 pojawiają się na rynku w wersji z podświetleniem LED (niebieskim lub czerwonym), RGB oraz programowalnym ARGB. Ich uzupełnieniem będzie także model pozbawiony iluminacji.

Cooler Master zmodyfikował także swój popularny system chłodzenia wodnego. W lutym na sklepowe półki trafią MasterLiquid ML120L oraz ML240L, oba także oznaczone jako Version 2. Odnowieniu względem oryginalnej konstrukcji uległa dwukomorowa pompa, która teraz została wyposażona w większy radiator. Nowe są także wentylatory - zastosowano tu wspomniane wyżej SickleFlow 120 RGB. O głośność tego systemu nie powinniśmy się więc martwić.