QNAP na CES 2020: rozwiązania dla inteligentnego biura i sklepu bazujące na AI oraz innowacyjne nowe produkty

QNAP®, Inc. zaprezentował na targach CES 2020 całą gamę nowych produktów, w tym m.in. rozwiązanie do monitoring wideo QVR Pro a także narzędzie do rozpoznawania twarzy QVR Face Smart Facial Recognition Solution oraz platformę do analizowania zachowań klientów w obiektach handlowych QVR Retail Pro Intelligent Customer Traffic Analytics, której zadaniem jest wsparcie właścicieli sklepów w przeprowadzeniu cyfrowej transformacji. Wśród nowości pojawią się również bazujące na sztucznej inteligencji rozwiązania do wideokonferencji KoiMeeter Smart Video Conference Solution, a także nowe urządzenia, które ułatwiają wdrażanie infrastruktury sieciowej i centralizowanie zarządzania rozwiązaniami chmurowej w inteligentnych biurach i sklepach.

Inteligentne rozwiązania dla handlu

W erze sztucznej inteligencji zadbanie o doznania klientów obiektów handlowych jest kluczowe. QNAP szybko zrozumiał, jak ważny jest ten nowy trend i przygotował kompletny zestaw rozwiązań dla sklepów, w skład którego wchodzą zarówno nowoczesne narzędzia do nadzorowania terenu obiektu, jak i do rozpoznawania klientów. QVR Pro umożliwia wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie handlowym na dużą skalę; gdy dojdzie do kradzieży lub podejrzanej aktywności, funkcja QVR Pro Motion Search pozwala na błyskawiczne wyszukanie odpowiedniego fragmentu zarejestrowanego materiału, włącznie ze zidentyfikowaniem twarzy podejrzanego – przeszukanie 12-godzinnego materiału trwa zaledwie 10 minut. Aplikacja QVR Pro wyposażona jest również w system komunikacyjny SIP, co pozwala wykorzystać zbudowany w oparciu o nią system monitoringu np. do przekazywania klientom informacji o promocjach, alertów czy innych informacji. QVR Face może z kolei posłużyć do zbudowania bazy twarzy (np. klientów kluczowych, niezarejestrowanych, czy osób, którym zabroniono wstępu), która może zostać wykorzystana jako element systemu kontroli dostępu do poszczególnych pomieszczeń, automatycznie otwierającego drzwi rozpoznanym pracownikom. Rozwiązania do analizy przepływu klientów QVR Retail Pro wyposażone jest z kolei w zaawansowane narzędzia analityczne, w tym np. funkcję heat map, pozwalającą na optymalizowanie sprzedaży w danym obiekcie. Co istotne, QVR Pro, QVR Face oraz QVR Retail Pro mogą być wykorzystywane wspólnie do sprawniejszego obsługiwania klientów, zwiększenia liczby osób odwiedzających sklep oraz maksymalizowania sprzedaży.

Inteligentne rozwiązania dla biura

Rozwiązanie do wideokonferencji QNAP KoiMeeter Smart Video Conferencing Solution wyposażone jest w funkcję bezprzewodowej prezentacji, pozwalającą na udostępnianie ekranów bez korzystania z dodatkowych bezprzewodowych projektorów. W połączeniu z zestawem głośnomówiącym Jabra (z funkcją redukcji hałasu) oraz kamerą 180 stopni, KoiMeeter oferuje także bazującą na sztucznej inteligencji funkcję transkrypcji audio oraz tłumaczenia w czasie rzeczywistym (bardzo przydatną podczas rozmów międzynarodowych). Podczas hostowania wielostronnych konferencji firmy mogą precyzyjnie skonfigurować przydzielone pasmo sieciowe, tak by zapewnić idealną jakość połączenia (dzięki narzędziu QNAP QuWAN). KoiMeeter obsługuje również systemy komunikacyjne Avaya® oraz Polycom®\* (a w przyszłości również kolejne), co sprawia, że narzędzie to idealnie sprawdzi się jako elastyczne rozwiązanie do wideokonferencji w organizacji).

\* funkcje transkrypcji audio, tłumaczenia w czasie rzeczywistym oraz wsparcie dla Polycom pojawią się w pierwszym kwartale 2020 r.

Inteligentne wdrażanie infrastruktury sieciowej

QNAP prezentuje również na CES kompleksowy zestaw oprogramowania i sprzętu wspierającego firmy w procesie wdrażania bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury sieciowej dla nowoczesnych obiektów handlowych i biurowych. Seria inteligentnych przełączników Guardian smart PoE edge jest zgodna z najnowszym standardem IEEE 802.3bt PoE++ i obsługuje systemy PoE do 370 W. Dzięki zintegrowaniu funkcji zarządzania Layer 2 z wbudowanym systemem QTS oraz obsługą aplikacji VM, urządzenia z serii Guardian w pełni zaspokajają potrzeby firm w dziedzinie monitoringu IP, bezpieczeństwa sieciowego, rozszerzania przestrzeni dyskowej, czy zarządzania bezprzewodowymi punktami dostępu (AP). Nowy model QGD-1602P wyposażony jest także w porty optyczne 10G SFP+, dzięki czemu doskonale sprawdzi się u użytkowników potrzebujących ultra-szybkich lub wyjątkowo rozbudowanych połączeń sieciowych.

QuCPE Edge Computing Server to z kolei zintegrowane, sieciowe rozwiązanie wirtualizacyjne dla segmentu SMB, bazujące na wydajnych procesorach Intel® Xeon® lub AMD i do 32 GB systemowej pamięci RAM (maksymalna możliwa pojemność do 256 GB RAM). Urządzenia z serii QuCPE są wyposażone w liczne fizyczne porty 1GbE RJ45 lub 10GbE SFP+ i obsługują rozszerzenia sieciowe do 25 Gb. Dzięki wykorzystaniu Intel Data Plane Development Kit(DPDK) oraz sprzętowej akceleracji Smart NIC Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) , seria QuCPE zapewnia wysoką przepustowość oraz wydajność, niezbędne do uruchamiania QNE, VNF oraz wdrożeń chmurowych. To także idealne rozwiązanie dla środowisk ze zróżnicowanymi aplikacjami, które może efektywnie zastąpić tradycyjne, skomplikowane i drogie urządzenia sieciowe. QNE to “chmurocentryczne” sieciowe rozwiązanie wirtualizacyjne, które w połączenie z wydajnymi urządzeniami Edge tworzy bogate w funkcje środowisko Virtual Network Functions (VNF) dla usług zwiększających produktywność i wartość biznesową. Dzięki zintegrowaniu w jednym sprzęcie rozwiązań sieciowych, usług aplikacyjnych, mocy obliczeniowej oraz funkcji zarządzania chmurą, QNE idealnie spełnia potrzeby firm w dziedzinie wdrażania infrastruktury sieciowej.

QuWAN to rozwiązanie QNAP SD-WAN, które zapewnia optymalizację WAN i stabilną transmisję sieciową dla cyfrowej transformacji big data. Na stoisku QNAP będzie można obejrzeć również zarządzalne przełączniki QSW-M408 oraz QSW-M1208 L2 10G, wspierające wdrażanie sieci 10G i zapewniające maksymalną efektywność sieciową.

Więcej informacji o nowych produktach QNAP NAS

TS-251D: Dwuzatokowy NAS dla użytkowników domowych z dwurdzeniowym procesorem Intel® Celeron® 2.0 GHz oraz 2 lub 4 GB RAM. Wyposażono go we wsparcia dla bazującego na sztucznej inteligencji mechanizmu rozpoznawania obiektów (AI recognition) oraz wyjście HDMI 4K, dzięki któremu świetnie sprawdza się w zastosowaniach multimedialnych. Dzięki możliwości rozbudowy via PCIe może obsługiwać SSD oraz łączność 10GbE/5GbE/2.5GbE.

TS-230: Bazowy, dwuzatokowy NAS z czterordzeniowym procesorem Realtek RTD1296 ARM® Cortex-A53 1.4 GHz i 2GB RAM. Świetnie sprawdzi się jako domowe centrum rozrywki (dzięki elastycznym funkcjom strumieniowania multimediów, a także jako narzędzie do ochrony danych (dzięki funkcji migawek).

VS-8348 Urządzenia VNR z serii VioStor - wyposażone w sześciordzeniowe procesory Intel® Core™ i5-8400T oraz aplikację QVR Pro – w pełni zaspokajają potrzeby SMB w dziedzinie monitoringu wizyjnego.