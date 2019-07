Delock: nowy splitter umożliwi podłączenie trzech monitorów

Niewielki, funkcjonalny splitter dla DisplayPort przedstawiła niemiecka firma Delock. Nowy produkt oznaczono symbolem 87737 i pomoże on wszystkim, którzy chcą zbudować sobie przestrzeń do pracy lub zabawy za pomocą kilku monitorów podłączanych poprzez DisplayPort.

Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Pracujemy nad wieloma zadaniami jednocześnie, często na kilku różnych programach. Nasz komputer wprawdzie dysponuje odpowiednim zapasem wydajności, ale to laptop, z ledwie jednym wyjściem DisplayPort na pojedynczy monitor. My natomiast potrzebujemy naprawdę wielkiej przestrzeni roboczej, niemożliwej do osiągnięcia na ekranie laptopa. Przy użyciu nowego splittera marki Delock można podłączyć do naszego laptopa do trzech monitorów. Kompaktowe urządzenie zasilane jest poprzez USB. Splitter jest zgodny z technologią DP++, co oznacza, że za pośrednictwem przejściówek można do niego podłączyć także monitory korzystające z innych form cyfrowych interfejsów obrazu: HDMI lub DVI.

Splitter Delock 87737 obsługuje technologię Multi-Stream Transport (MST), dzięki której system może traktować podłączone przez urządzenie monitory jako jedną całość. Tym samym można szybko i prosto stworzyć z trzech ekranów jeden, za to naprawdę duży. W dobie monitorów bezramkowych daje to naprawdę interesujący efekt. Działanie splittera można ustawić także na powielanie sygnału na każdym z monitorów. Nie można natomiast wyświetlać obrazu w taki sposób, jakby każdy z ekranów był podłączony bezpośrednio do komputera. Nie będą więc one traktowane przez system jak różne urządzenia.

Produkt wyceniono na 499 zł.

Specyfikacja techniczna:

• Złącza:

• Wejście:

• 1 x DisplayPort męski

• 1 x USB Type Micro-B żeński (5 V zasilanie)

• Wyjście:

• 3 x DisplayPort żeński

• Chipset: Synaptics

• DisplayPort 1.4

• Active converter, Single- / Multi-Stream Transport Hub (SST / MST)

• Funkcje: Mirror lub Poszerzenie pulpitu (tylko na Windows)

• Maksymalna rozdzielczość (zależnie od sprzętu i oprogramowania):

• DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):

• 1 ekran: do 7680 x 4320 @ 30 Hz

• 2 ekrany: do 3840 x 2160 @ 60 Hz

• 3 ekrany: do 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 do 3840 x 2160 @ 60 Hz

• DisplayPort Dual Mode DP++

• Wsparcie dla: Eyefinity / Single Large Surface (SLS), Display Stream Compression 1.2 (DSC), HDR, HDCP 1.4 i 2.2.

• Kolor: czarny

• Długość kabla 12.5 cm

• Wymiary: 10.5 x 4.3 x 1.4 cm