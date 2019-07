INNO3D GeForce RTX 2080 Super Gaming OC X3 - karta dla wymagających

NVIDIA niedawno zmodyfikowała swoją serię układów graficznych Turing, czyniąc GeForce’y RTX jeszcze lepszymi. INNO3D skutecznie poprawiło i tak już wysokie osiągi tych kart. Wśród nich topowego RTX 2080 Super.

Trzy wentylatory, potężny radiator i fabryczne OC - tak można podsumować najkrócej kartę INNO3D bazującą na nowym GPU NVIDII. INNO3D GeForce RTX 2080 Super Gaming OC X3 wyraźnie wyprzedza referencyjną konstrukcję “zielonych”, a dzięki zaawansowanemu systemowi chłodzenia posiada dodatkowo niemały potencjał OC.

Jak każdy GeForce RTX 2080 Super, także nowy produkt firmy z Hong Kongu ma kilka cech, które stawiają go wyraźnie powyżej “zwykłych” RTX-ów 2080. Przede wszystkim zamiast 2944 rdzeni CUDA mamy tu do dyspozycji nieco więcej, bo 3072 rdzenie. Wzrosła też liczba jednostek RT odpowiadających za ray tracing oraz Tensor, zajmujących się AI. Tym samym nie mówimy już, jak to się zdarzało w przeszłości, o lekko podkręconym GPU poprzedniej serii, a pełnoprawnym, nowym układzie graficznym. Nie znaczy to, że zegary nie wzrosły. W przypadku nowej karty INNO3D nawet dość silnie. Standardowy GeForce RTX 2080 pracował z częstotliwością 1515 MHz (w boost 1710 MHz) i wyposażony był w pamięć GDDR6 taktowaną 14 Gbps. Referencyjny GeForce RTX 2080 Super może pochwalić się GPU 1650 MHz/1815 MHz i pamięciami 15,5 Gbps. Nowy model INNO3D jeszcze podnosi te wartości osiągając 1845 MHz.

Zastosowany w karcie RTX 2080 Super Gaming OC X3 system chłodzenia zbudowano z trzech wentylatorów wbudowanych w duży radiator. Jest to układ, który sprawdził się już w poprzednich modelach z serii OC X3. W przypadku wcześniejszych zastosowań podobnych systemów chłodzenia okazywało się często, że fabryczne OC było wciąż bardzo dalekie od granicy możliwości GPU.

Produkt ma być dostępny na rynku w cenie ok. 3266 zł.

Specyfikacja:

• Taktowanie rdzenia boost [MHz]: 1845

• Złącza wideo: HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4

• Ilość pamięci RAM: 8 GB

• Rodzaj pamięci RAM: GDDR6

• Przepustowość pamięci: 15,5 Gbps

• CUDA: 3072

• Rekomendowana moc zasilacza: 650 W

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 272 mm