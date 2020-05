Deepcool TF120S - powiew chłodu w dwóch odcieniach

Cichy i wydajny - tak Deepcool opisuje nowy wentylator do obudowy TF120S. Użytkownicy mogą wybrać pomiędzy białym i czarnym wariantem. Każdy z nich posiada adapter pozwalający zmienić go w wersję wolnoobrotową.

Deepcool TF120S to wentylator o średnicy 120 mm. Producent wyposażył go w dwuwarstwowe, żebrowane łopatki oraz ramkę o kształcie talii osy. Zabiegi te mają przełożyć się na wyższą sprawność i o 15% wyższy przepływ powietrza w porównaniu do typowych konstrukcji. Wysoką kulturę pracy osiągnięto dzięki optymalizacji kształtu łopatek, łożyskom HDB i gumowym podkładkom absorbującym wibracje.



Wentylatory Deepcool TF120S mają obroty regulowane metodą PWM. Standardowo wirują z prędkością od 500 do 1800 obr./min. W komplecie znajduje się dodatkowy adapter, który pozwala ograniczyć szybkość obracania się śmigieł do przedziału 400 - 1500 obr./min. W ten sposób użytkownicy wyczuleni na poziom generowanego hałasu mogą go obniżyć z maksymalnych 32 dB(A) do niespełna 26 dB(A).

Wentylatory do obudów Deepcool TF120S są już dostępne w sprzedaży. W sklepach kosztują około 45 zł.

Dane techniczne:

• model: TF120S

• dostępne kolory: biały, czarny

• waga: 167 gramów

• łożyskowanie: HDB

• prędkość obrotowa:

o standardowo 500 - 1800 obr./min. (+/-10%)

o z adapterem LSP 400 - 1500 obr./min. (+/-10%)

• przepływ powietrza:

o standardowo do ~ 109 m3/h

o z adapterem LSP ~ 63 m3/h

• połączenie: 4-pinowa wtyczka PWM