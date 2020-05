Brakuje portów? Uwolnij możliwości swojego laptopa dzięki stacji dokującej

Potrzebujesz kolejnego monitora, ale nie masz jak go podłączyć, karta pamięci nie chce udostępnić Ci danych bezprzewodowo, a zgranie pliku z pendrive’a wymusza odłączenie myszki? To znak, że czas rozważyć zakup stacji dokującej.

Laptopy z pełną paletą pełnowymiarowych portów to przeszłość. Dla osób, które nie chcą nosić ze sobą naręcza rozmaitych przejściówek by komfortowo pracować w domu, firma Delock oferuje szereg stacji dokujących. Dla potrzebujących maksymalnie dużej, wirtualnej przestrzeni roboczej, dobrą propozycją może się okazać model 87722. Pozwala on na podłączenie do trzech monitorów jednocześnie i oferuje dwa kolejne gniazda USB 3.0 oraz jedno typu C. Złączy dla peryferiów nie powinno więc zabraknąć.



Dla osób, które potrzebują maksymalnej funkcjonalności, producent proponuje stację dokującą 87748. Może ona służyć jednocześnie jako podstawka pod laptop. Pozwala to poprawić chłodzenie komputera i zaoszczędzić miejsce na biurku, co szczególnie docenią osoby pracujące w domu, które dysponują ograniczoną przestrzenią. Liczba i różnorodność oferowanych przez replikator interfejsów powinny zadowolić niemal każdego.



Delock 87748 udostępnia użytkownikowi cztery dodatkowe porty USB 3.0 oraz wyjście HDMI, które pozwala na podłączenie dodatkowego monitora o rozdzielczości 4K. Ponadto stacja dokująca ma zintegrowany czytnik kart pamięci w formatach microSD i SD. Co warto podkreślić, użytkownik może korzystać z obu slotów jednocześnie i, na przykład, wymieniać dane między nośnikami. Na pokładzie znalazło się także gniazdo LAN o przepustowości 1 Gbit. Dzięki wsparciu Power Delivery, stacja może jednocześnie zasilać laptop.

Zainteresowani zakupem prezentowanych stacji znajdą je w sklepach. Kompaktowy model Delock 87722 kosztuje ok. 550 zł. Z kolei za replikator Delock 87748 trzeba zapłacić około 400 zł.

Dane techniczne - model 87722:

• wymiary (D x S x W): ok. 127 x 63 x 14 mm

• złącza:

o 1 x HDMI

o 1 x DisplayPort

o 1 x VGA

o 1 x USB-C PD (zasilanie)

o 1 x USB-C (transfer danych)

o 1 x USB-C (podłączenie do hosta)

o 2 x USB 3.0 typu A

• Możliwość korzystania z 3 monitorów jednocześnie

o obsługa trybów rozszerzanie, powielanie, podstawowy obraz

o rozdzielczość do 1080p 60 Hz

• Zasilanie z wykorzystaniem Power Delivery - do 60 W

Dane techniczne - model 87748:

• wymiary (D x S x W): ok. 282 x 41 x 16 mm

• złącza:

o 1 x HDMI

o 4 x USB 3.0 typu A

o 1 x USB-C (podłączenie do hosta)

o 1 x USB-C PD (zasilanie)

o 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45

o 1 x gniazdo SD / SDHC / SDXC / MMC

o 1 x gniazdo Micro SD / SDHC / SDXC

• Rozdzielczość zewnętrznego monitora do 3840 x 2160 @ 30 Hz

• Możliwość korzystania z obu gniazd na karty pamięci jednocześnie i transferu danych między nośnikami

• Zasilanie z wykorzystaniem Power Delivery - do 60 W