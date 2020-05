Home Office - dyski sieciowe Asustor ułatwiają pracę z domu i wspierają pracę zespołową

Dyski NAS firmy Asustor to nie tylko nowoczesne magazyny danych. To również platformy, które dają szereg możliwości pracy i współpracy na odległość. Sieci VPN, synchronizacja danych czy chmurowy pakiet biurowy to wybrane opcje pozwalające podtrzymać ciągłość działania firmy, zachowując zdrowy dystans.

Oparte na platformie ADM dyski sieciowe Asustor pozwalają na dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy skorzystać z funkcji EZ-Connect, by móc zalogować się do nich poprzez stronę internetową, czy za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Dzięki temu pracownicy nie muszą znajdować się w biurze, by mieć dostęp do kluczowych dokumentów, bez konieczności ich uprzedniego zgrywania.

Dyski NAS Asustor można wykorzystać także jako serwery VPN. Wystarczy zainstalować darmowe rozszerzenie z przygotowanego przez producenta sklepu z aplikacjami. Następnie należy w kilku krokach skonfigurować swoją wirtualną sieć prywatną i udostępnić zasoby sieci wewnętrznej osobom, które tego potrzebują. Wspierane są wszystkie powszechnie używane protokoły - PPTP, OpenVPN i L2TP/IPsec.

Aplikacje DataSync i EZ-Sync dbają z kolei o synchronizację danych w czasie rzeczywistym, wykonywanie kopii zapasowych i dostępność informacji nawet wtedy, gdy usługi, z których je pobierają, w danej chwili nie działają. Firmy i osoby korzystające z popularnej aplikacji do wideokonferencji Zoom mają możliwość automatycznego przechwytywania i zapisywania wirtualnych konwersacji, by osoby nie uczestniczące w spotkaniu mogły je później odsłuchać i być na bieżąco.

Posiadacze dysków NAS Asustor mogą użyć ich także do zespołowej pracy nad dokumentami. Producent zadbał o integracje z platformami chmurowymi OwnCloud i NextCloud oraz wsparcie dla pakietu biurowego OnlyOffice. Jednocześnie administrator ma nad chmurą pełną kontrolę i może w dowolnym momencie zmienić jej ustawienia tak, aby prywatność była chroniona jak najlepiej.

Wszystkie prezentowane rozszerzenia do zdalnej pracy zespołowej są dostępne w sklepie AppCentral producenta. Tam również znajdują się szczegółowe instrukcje, jak zainstalować i skonfigurować pobrane dodatki do dysków NAS Asustor.