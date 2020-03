Deepcool Matrexx 55 Mesh - przewiewna i pojemna obudowa z podświetleniem LED

Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F to efektowna obudowa typu midi tower, zdolna pomieścić rozbudowane płyty główne E-ATX i wydajne komponenty. Jednocześnie Deepcool zadbał o to, by każdy mógł sobie na nią pozwolić.

Deepcool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F to konstrukcja, która ma być jednocześnie efektywna i efektowna. Producent postawił na ażurowy przedni panel i cztery preinstalowane wentylatory o średnicy 120 mm każdy. Trzy z nich tłoczą powietrze do wnętrza obudowy, natomiast czwarty odprowadza je na zewnątrz. Z utrzymaniem temperatur w ryzach nie powinno być zatem problemu.

Producent zadbał także o możliwość personalizacji. Każdy z fabrycznych wentylatorów ma podświetlenie ARGB. Ustawienia iluminacji można zmieniać przy pomocy przycisku na obudowie lub za pośrednictwem kompatybilnej płyty głównej. A w obudowie Matrexx 55 Mesh zmieszczą się nawet rozbudowane modele E-ATX i karty graficzne o długości do 370 mm. Można również dołożyć kolejne dwa wentylatory lub postawić na chłodzenie wodne.

Deepcool przewidział miejsce na maksymalnie trzy chłodnice: frontową, górną i tylną. Mogą one mieć długość, odpowiednio 360 mm, 280 mm i 120 mm. Dla tradycjonalistów pozostało 168 mm przestrzeni na aktywne chłodzenie procesora. Zamontowane komponenty można podziwiać przez duże okno z hartowanego szkła. Na górze obudowy znalazł się magnetyczny filtr przeciwkurzowy, a na przedniej ściance zlokalizowano panel I/O z portami USB 3.0 i 2.0 oraz złączami audio.

Obudowa Deepcool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F będzie dostępna w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jej cena nie powinna przekroczyć 200 zł.

Dane techniczne:

• model: Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F

• format: ATX midi tower

• wymiary: 440 x 210 x 480 mm

• materiały: stal SPCC, ABS, hartowane szkło

• waga: 6,6 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: mini-ITX, micro-ATX, ATX, E-ATX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 168 mm

• maks. długość karty graficznej: 370 mm

• maks. długość zasilacza: 170 mm

• liczba slotów rozszerzeń: 7

• liczba zatok 2,5”: 4

• liczba zatok 3,5”: 2

• miejsca na wentylatory:

o przód: 3 x 120/140 mm (zainstalowane 3 x 120 mm z podświetleniem ARGB);

o góra: 2 x 120/140 mm;

o tył: 1 x 120 mm (zainstalowany model z podświetleniem ARGB);

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

o przód: do 360 mm długości

o góra: do 280 mm długości

o tył: do 120 mm długości

• panel I/O:

o 1 x USB 3.0

o 2 x USB 2.0

o 1 x wejście audio

o 1 x wyjście audio

o 1 x sterowanie podświetleniem ARGB