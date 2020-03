Genesis Radon 300 - gamingowe słuchawki 7.1 z charakterem

Genesis Radon 300 to słuchawki gamingowe, których mocną stroną ma być stosunek możliwości do ceny. Producent chwali się wygodnymi nausznikami, podświetleniem LED czy systemem dźwięku przestrzennego 7.1, a liczy sobie za to stosunkowo niewiele.

Słuchawki gamingowe 7.1 Genesis Radon 300 mają kosztować niewiele ponad sto złotych. W tej cenie użytkownik otrzymuje headset wyposażony w dookólny mikrofon i wbudowaną kartę dźwiękową 7.1. Można zatem liczyć na przestrzenny dźwięk, który z pewnością przyda się podczas rozgrywek. Producent obiecuje, że okalające uszy nauszniki z ekoskóry są wygodne i dobrze tłumią dźwięki otoczenia.

Genesis Radon 300 wyposażono w 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne, które mają zapewnić mocny i wyrazisty dźwięk. Jego natężenie można regulować pokrętłem zlokalizowanym na jednej z muszli. Gamingowy charakter urządzenia podkreśla czerwone podświetlenie LED. Producent zadbał także o trwałość konstrukcji i wyposażył headset w dwumetrowy kabel z tekstylnym oplotem.

Słuchawki gamingowe 7.1 Genesis Radon 300 są dostępne w cenie ok. 120 zł.

Dane techniczne:

• model: Radon 300

• typ słuchawek: nagłowne, wokółuszne

• waga: 334 g

• przetworniki: dynamiczne, o średnicy 40 mm, z magnesami neodymowymi

• pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

• impedancja: 32 Ohm

• dynamika: 115 dB

• mikrofon:

o dookólny

o czułość: -42 dB

o pasmo przenoszenia: 100 Hz - 10 kHz

• podświetlenie: tak, czerwone LED

• zintegrowany układ dźwiękowy: tak, 7.1

• interfejs: USB

• przewód: USB, 2 m, z tekstylnym oplotem