Cooler Master GM27-CF i GM34-CW - zakrzywione monitory nie tylko dla graczy

Choć monitory Cooler Master GM27-CF i GM34-CW są skierowane głównie do graczy, mogą one zainteresować znacznie szersze grono użytkowników. Wysoka jakość obrazu, szerokie możliwości konfiguracji czy tryb ograniczonej emisji barwy niebieskiej to cechy, które docenią osoby szukające ekranu do pracy i rozrywki.

Cooler Master przygotował dwa monitory, które mają sporo cech wspólnych. W obu projektanci postawili na matryce VA o krzywiźnie 1500R. Charakteryzują się one częstotliwością odświeżania równą 165 Hz dla 27-calowego modelu GM27-CF i 144 Hz dla mającego 34” monitora GM34-CW. Nowości Cooler Mastera wspierają technologię FreeSync, która zapobiega powstawaniu artefaktów na obrazie, synchronizując częstotliwość odświeżania z liczbą generowanych klatek.



Monitory dla graczy Cooler Master GM-27CF i GM34-CW mają zapewniać wierną reprodukcję kolorów. Producent deklaruje pokrycie przestrzeni barw sRGB na poziomie 125%, a w przypadku DCI-P3, odpowiednio, 90% dla modelu 27” i 95% w 34-calowym. W obu przypadkach współczynnik kontrastu statycznego ma wynosić 3000:1. Do tego dochodzą wysoka jasność ekranów. Specyfikacja mówi o 300 nitach w mniejszym i 400 nitach w większym z prezentowanych monitorów.

Cooler Master GM34-CW obsługuje technologię DisplayHDR400 oraz Quantum Dot, które mają przekładać się na lepsze doświetlenie i szerszą dynamikę tonalną. Użytkownicy mają do dyspozycji szereg predefiniowanych trybów pracy, w tym specjalne, przeznaczone do gier FPS i RTS. Możliwe jest także ograniczenie emisji światła niebieskiego w celu ochrony oczu oraz regulacja wysokości i pochylenia ekranu. Znalezienie optymalnych ustawień nie powinno więc być problemem.

Monitor Full HD Cooler Master GM27-CF został wyceniony na około 1299 zł. Oferujący większą przestrzeń roboczą (WQHD) ultrapanoramiczny Cooler Master GM34-CW ma z kolei kosztować około 3299 zł. Oba już są dostępne w sprzedaży.

Dane techniczne Cooler Master GM27-CF:

• przekątna: 27”

• rozdzielczość: 1920 x 1080 (16:9)

• krzywizna: 1500R

• matryca: VA

• paleta barw: 125% sRGB (+/- 3%), 90% DCI-P3

• częstotliwość odświeżania: 165 Hz

• kontrast statyczny: 3000:1

• jasność: 300 nitów

• czas reakcji: 1 ms w trybie overdrive, 3 ms (GTG w/OD)

• gniazda:

o DisplayPort x1

o HDMI x2

o wyjście słuchawkowe x1

• wbudowane głośniki: 2 x 3 W

• synchronizacja obrazu: FreeSync

• ochrona oczu: filtr światła niebieskiego

• tryby pracy: Standardowy, Grafika, Film, FPS, RTS

• VESA: 75 x 75 mm

• możliwość dostosowania:

o wysokość: 0 - 110 mm

o obrót (swivel): - 15o ~ + 15o

o pochylenie (tilt): -5o ~ + 15o

Dane techniczne Cooler Master GM34-CW:

• przekątna: 34”

• rozdzielczość: 3440 x 1440 (21:9)

• krzywizna: 1500R

• matryca: VA z kropką kwantową (Quantum Dot)

• paleta barw: 125% sRGB (+/- 3%), 95% DCI-P3

• częstotliwość odświeżania: 144 Hz

• kontrast statyczny: 3000:1

• jasność: 400 nitów

• czas reakcji: 1 ms (MPRT)

• PIP/PBP: tak

• HDR:

o obsługa DisplayHDR400

o obsługa HDR10 z FreeSync

• gniazda:

o DisplayPort x2

o HDMI x2

o wyjście słuchawkowe x1

• wbudowane głośniki: 2 x 3 W

• synchronizacja obrazu: FreeSync

• ochrona oczu: filtr światła niebieskiego

• tryby pracy: Standardowy, Grafika, Film, FPS, RTS

• VESA: 75 x 75 mm

• możliwość dostosowania:

o wysokość: 0 - 100 mm

o obrót (swivel): - 45o ~ + 45o

o pochylenie (tilt): -5o ~ + 15o