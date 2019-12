Deepcool GAMMAXX 400 - nowa seria chłodzeń na każdą kieszeń

Już w styczniu na półki sklepowe trafią trzy nowe chłodzenia z rodziny Deepcool GAMMAXX 400. Mają one podbić serca nieco mniej zamożnych, komputerowych entuzjastów i tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie customowych PC.

Nowości, o których mowa, to chłodzenia Deepcool GAMMAXX 400 v2 w wersjach czerwonej i niebieskiej oraz GAMMAXX 400S. Pierwsze dwa są kompatybilne z większością popularnych podstawek pod procesory, natomiast ostatni współpracuje wyłącznie z platformami opartymi na CPU Intela. Niezależnie od wersji coolery mają skutecznie poradzić sobie z rozpraszaniem ciepła nawet z high-endowych układów z serii Core i9 i Ryzen 9.



Chłodzenia Deepcool GAMMAXX 400 v2 i 400S charakteryzują się obecnością czterech ciepłowodów o średnicy sześciu milimetrów. Miedziane rurki mają bezpośredni kontakt z jednostką centralną (direct touch technology), co powinno pozytywnie przekładać się na ich efektywność. Obieg powietrza wymusza wentylator o średnicy 120 mm z podświetleniem LED w kolorze czerwonym (v2 Red) lub niebieskim (v2 Blue i 400S).



Układy chłodzenia Deepcool GAMMAXX 400 v2 i 400S trafią do sprzedaży w styczniu 2020 r. Za modele 400 v2 trzeba będzie zapłacić ok. 100 zł. Przeznaczony wyłącznie dla systemów z procesorami Intela wariant 400S ma być tańszy i kosztować ok. 90 zł.