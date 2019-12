Moc energii na święta, czyli ładowarka indukcyjna "Hama FC5 ALU" 5W

Rozładowana bateria w smartfonie może popuść plany – zarówno na co dzień, jak i od święta. Aby uniknąć takich sytuacji, dobrze jest mieć zawsze w pobliżu ładowarkę indukcyjną, która umożliwia bezprzewodowe ładowanie za pomocą technologii Qi.

Aplikacja ze świątecznymi przepisami, aparat do uwieczniania wyjątkowych momentów, planner rodzinnych spotkań czy możliwość zatelefonowania z życzeniami - smartfony przydają się także podczas świąt oraz przygotowań do nich. To właśnie między innymi z tego powodu, ładowarka indukcyjna, taka jak "Hama FC5 ALU", zawsze powinna być w pobliżu.

Wystarczy położyć i już!

Ładowarka indukcyjna "Hama FC5 ALU" 5W wyposażona jest w technologię Qi, która gwarantuje maksymalną szybkość ładowania dostosowaną do urządzenia w prosty i wygodny sposób – wystarczy położyć smartfona na podstawce ładującej, a proces rozpocznie się automatycznie. "Hama FC5 ALU" optymalizuje prędkość ładowania, co przekłada się na wydłużenie żywotności baterii w smartfonie, a zastosowana technologia chroni gniazdo mobilnego urządzenia końcowego i pozwala uniknąć plątaniny kabli. Obudowa urządzenia wygląda bardzo elegancko. Została wykonana z wytrzymałego aluminium, a następnie pokryta antypoślizgową warstwą, dzięki czemu smartfon bezpiecznie leży na podstawce, nie zsuwając się z niej. W zestawie znajduje się opcjonalny kabel ładujący micro USB.

Cena ładowarki indukcyjnej "Hama FC5 ALU" 5W wynosi 59,90 PLN