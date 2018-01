Nowa obudowa z hartowanym szkłem MODECOM Volcano Ceres

Firma MODECOM – producent sprzętu IT i akcesoriów gamingowych z serii MODECOM Volcano Gaming wprowadza do swojej oferty nową obudowę komputerową MODECOM Volcano Ceres.

Jest to pierwsza konstrukcja w ofercie producenta ze szkłem hartowanym zamontowanym na trzech panelach: bocznym, przednim oraz górnym. Montaż hartowanego szkła na panelach pozwala w efektowny sposób wyeksponować fabrycznie zamontowane, trzy 120 milimetrowe wentylatory z podświetleniem LED w kolorze czerwonym oraz wnętrze komputera. W połączeniu z oryginalną i modną kolorystyką elementów zewnętrznych obudowy, przekłada się to na nowoczesny i nieszablonowy design. Obudowa jest wykonana w standardzie midi tower pozwalający na montaż płyt głównych w formatach ATX, micro ATX oraz ITX.

Wnętrze obudowy jest oparte na praktycznych rozwiązaniach, które zaobserwować można chociażby i w siostrzanej konstrukcji MODECOM Oberon. We wnętrzu wygospodarowano dużą przestrzeń (240 mm) na zasilacz, zastosowano także gumowe kołnierze otworów przepustowych przewodów. W obudowie zamontować można trzy dyski SSD 2.5” oraz dwa dyski HDD 3.5”. Zasilacz oraz dyski twarde 3,5” umieszczone są w osłonie (tunelu) na spodzie obudowy, natomiast dyski SSD montowane są po obu stronach szkieletu, co nie blokuje przepływu powietrza we wnętrzu. Wszystkie zaślepki na karty rozszerzeń PCI/PCIe są wykręcane i wentylowane. Miejsce do montażu karty graficznej to aż 395 mm a maksymalna wysokość dostępna dla układu chłodzenia procesora to 163 mm.

Sugerowana cena obudowy to 269 zł brutto (SRP).