D-Link rozbudowuje portfolio urządzeń Nuclias Cloud o szybkie zewnętrzne punkty dostępowe

D-Link, globalny dostawca rozwiązań sieciowych rozbudowuje portfolio urządzeń Nuclias Cloud o zewnętrzne zarządzane w chmurze punkty dostępowe Wireless AC1300 Wave 2 - modele DBA-3620P i DBA-3621P.

Zarządzane przez sieć zewnętrzne punkty dostępowe wspierają dwuzakresowe połączenia, z łączną szybkością do 1,300 Mbit/s w standardzie 802.11ac Wave 2. Natomiast wbudowane najnowsze uwierzytelnienie WPA3 oraz zabezpieczenia klasy korporacyjnej chronią prywatność i inne wrażliwe dane firmowe.

Punkty dostępowe można umieścić w wielu różnych środowiskach, co pozwala łatwo udostępniać połączenia na zewnątrz budynków. Model DBA-3620P, standardowo przeznaczony do pracy na zewnątrz, wyposażono w obudowę klasy IP55, chroniącą przed deszczem i kurzem. Natomiast punkt dostępowy DBA-3621P w obudowie klasy IP67 jest przeznaczony do pracy w zastosowaniach przemysłowych, z solidną ochroną przed kurzem i dopuszczalnym pełnym zanurzeniem w wodzie aż do 30 minut.

Odporne obudowy umożliwiają pracę w trudnych warunkach środowiskowych, w zakresie temperatur od -40 do 50°C. Dzięki temu są idealną propozycją nie tylko dla hoteli lub restauracji, ale też magazynów lub fabryk.

Nowymi punktami dostępowymi D-Linka można centralnie zarządzać i kontrolować za pomocą Nuclias Cloud Management przez aplikację mobilną lub przeglądarkę. W efekcie przekłada się to na efektywniejszą organizację sieci bezprzewodowych. Jednoczesne zarządzanie wieloma punktami dostępowymi oraz monitorowanie na żywo statystyk sieciowych, prowadzi do oszczędności czasu i zasobów.

Nowe modele punktów dostępowych D-Linka nie wymagają konfigurowania w lokalizacji, gdzie zostały wdrożone. Pliki konfiguracyjne zostaną automatycznie pobrane przez Internet po podłączeniu urządzeń do sieci. Dla małych firm, które nie zatrudniają administratorów sieciowych pracujących w różnych lokalizacjach, to znaczne oszczędności, tak istotne w obecnej sytuacji gospodarczej. Z rozwiązań skorzystają także dostawcy usług, którzy planują rozbudowę swoich sieci.

Główne funkcje rozwiązania sieciowego Nuclias Cloud:

• Centralne zarządzanie przez chmurę

• Zdalne wdrożenia

• Nieograniczona skalowalność z dowolną liczbą wspieranych punktów dostępowych

• Intuicyjny interfejs w przeglądarce i aplikacji

• Podgląd sieci w czasie rzeczywistym

• Zarządzanie wieloma lokalizacjami i urządzeniami w pojedynczym panelu

• Zdalne aktualizacje oprogramowania

• Natychmiastowe alarmy i powiadomienia