HyperX rozszerza nagradzaną linię zestawów słuchawkowych o model Cloud Stinger S

HyperX, dział gamingowy firmy Kingston Technology Company Inc., poinformował o wprowadzeniu na rynek gamingowego zestawu słuchawkowego HyperX Cloud Stinger™ S + 7.1. Nowy produkt został wyposażony w technologię wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.11 opartą na oprogramowaniu NGENUITY oraz przetworniki o średnicy 50 mm, które zapewniają efekt pełnego zanurzenia w świecie dźwięku.

W zestawie HyperX Cloud Stinger S, który waży tylko 275 gramów, nauszniki obracają się w zakresie 90°, co zapewnia użytkownikom komfort podczas wielogodzinnych rozgrywek, a technologia wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1 umożliwia jeszcze lepsze zanurzenie się w świecie gry. Przetworniki o średnicy 50 mm sprawiają, że precyzyjny dźwięk wysokiej jakości trafia bezpośrednio do ucha.

„Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Stinger S uzupełnia znakomitą linię produktów Cloud Stinger o technologię wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1 i charakteryzuje się najbardziej zaawansowaną kombinacją funkcji” ― powiedziała Bianca Walter, Business Manager, HyperX EMEA. „Rodzina produktów Cloud Stinger została zaprojektowana z myślą o zaoferowaniu użytkownikom wyjątkowych wrażeń dźwiękowych, komfortu i najlepszej jakości”.

Dzięki piance zapamiętującej kształt ucha i miękkiej sztucznej skórze zestaw Cloud Stinger S zapewnia komfort, z jakiego znane są produkty HyperX. Dodatkową zaletą produktu jest dogodny zestaw funkcji, takich jak mikrofon wyciszany przez podniesienie go do pozycji pionowej, wytrzymałe metalowe suwaki do regulacji oraz regulatory głośności umieszczone na nausznikach. Gamingowe słuchawki Cloud Stinger S mają wbudowany mikrofon wyposażony w funkcję pasywnej eliminacji szumów, z certyfikatami TeamSpeak™ i Discord, które umożliwiają bezproblemowe korzystanie z czatów.

Dostępność

Słuchawki gamingowe HyperX Cloud Stinger S są dostępne w sugerowanej przez producenta cenie 299 PLN w sklepie internetowym HyperX. Więcej informacji na temat globalnej dostępności urządzenia HyperX Cloud Stinger S można znaleźć na stronie internetowej poświęconej temu produktowi.

Ze względu na aktualną sytuację związaną z epidemią koronawirusa COVID-19, produkty oraz przesyłki realizowane przez HyperX mogą zostać opóźnione. Firma podejmuje wszelkie możliwe działania, aby razem z partnerami zminimalizować potencjalne efekty tej sytuacji na naszych klientów, a także zapewnić pełną dostępność produktów oraz przesyłki na czas.

Specyfikacja HyperX Cloud Stinger S:

Numer katalogowy:

HHSS1S-AA-BK/G

Słuchawki:

Przetwornik: dynamiczny, 50mm z magnesami neodymowymi

Typ: wokółuszne, zamknięte

Charakterystyka częstotliwościowa: 18Hz-23kHz

Impedancja: 32 Ω

Poziom ciśnienia akustycznego: 95.5dBSPL/mW przy 1kHz

Współczynnik THD: ≤ 2%

Waga: 275g

Długość kabla: 2.5m

Typ złącza: 3.5mm (4 bieguny)

Mikrofon

Element: elektretowy mikrofon pojemnościowy

Wzór biegunowy: jednokierunkowy, tłumiący

Charakterystyka częstotliwościowa: 50Hz-18kHz

Czułość: -40dBV (1V/Pa przy 1kHz)

Kabel USB

Waga: 12g

Długość kabla: 0.15m