D-Link prezentuje wewnętrzną i zewnętrzną kamerę Wi-Fi 2K QHD z algorytmami AI

D-Link, światowy lider w technologiach sieciowych, wprowadza do oferty dwie kamery - wewnętrzną kamerę Wi-Fi mydlink™ 2K QHD (DCS-8350LH) oraz zewnętrzną kamerę Wi-Fi mydlink™ (DCS-8620LH). Nowe urządzenia są łatwe w konfiguracji i zapewniają zdalne monitorowanie pomieszczeń, jak też obszarów na zewnątrz domu lub małego biura.

Obydwie kamery pracują w rozdzielczości 2K QHD, czyli czterokrotnie wyższej niż standardowa rozdzielczość HD. Zapewniają całodobowy monitoring i nagrywanie wideo zdarzeń z niezrównaną szczegółowością i klarownością. Zintegrowany podgląd nocny umożliwia monitorowanie w odległości do 7 m, nawet w całkowitej ciemności. To bardzo przydatna funkcja w sezonie zimowym.



W nowych kamerach Wi-Fi 2K QHD zintegrowano technologię wykrywania ruchu i dźwięku opartą na algorytmie sztucznej inteligencji do przetwarzania informacji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu wykrywanie jest szybsze i wymaga mniejszej przepustowości, a dodatkowo jest bezpłatne w ramach subskrypcji.

Po wykryciu ludzi, tlenku węgla lub dźwięku czujnika dymu, wewnętrzna kamera DCS-8350LH natychmiast wysyła ostrzeżenie i rozpoczyna rejestrację wideo lub uruchamia alarm. Zintegrowana w kamerze DCS-8620LH technologia z algorytmami sztucznej inteligencji wykrywa osoby, odróżniające je od innych obiektów. Po wykryciu zbitego szkła powiadomi użytkowników i rozpocznie nagrywanie wideo lub włączy alarm, aby pomóc odstraszyć intruzów i chronić mienie. Odporna na warunki atmosferyczne obudowa o stopniu ochrony IP65 umożliwia pracę w trudnych warunkach atmosferycznych na zewnątrz budynków.

W obydwu modelach kamer wbudowano mikrofon i głośnik. Dzięki temu użytkownicy mogą rozmawiać z członkami rodziny i jednocześnie oglądać ich na ekranie. Głośnik DCS-8620LH pełni także funkcję syreny o głośności 90dB, odstraszając intruzów, gdy kamera wykryje nietypową aktywność.

Kamery można szybko i łatwo skonfigurować w aplikacji mydlink™ przeznaczonej na smartfony lub tablety. Po skonfigurowaniu użytkownicy mogą korzystać z podglądu i zarządzać kamerami z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Ponadto wygodna funkcja Sceny umożliwia szybkie włączanie lub wyłączanie powiadomień o wykryciu zdarzeń, gdy użytkownicy znajdują się w domu, z dala od niego lub podczas snu.

Wewnętrzna kamera Wi-Fi mydlink™ 2K QHD (DCS-8350LH)

• Rozdzielczość 2K QHD 1440p

• Nocny podgląd w kolorze

• Podgląd w podczerwieni do 7 m

• Wykrywanie alarmów dźwiękowych po wykryciu osób, tlenku węgla i dźwięku czujnika dymu dzięki algorytmom sztucznej inteligencji

• Połączenia Wi-Fi w dwóch zakresach

• Obsługa H.265 HEVC

• Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiające dwukierunkowe przesyłanie dźwięku

• Nagrywanie wideo w chmurze lub ma karcie microSD

• W pakiecie roczne bezpłatne nagrywanie w chmurze

• Szyfrowanie WPA3 i TLS

• Możliwość montażu na ścianie/suficie/maszcie

• Obsługa nagrywania S/T profilu ONVIF

• Współpraca z Asystentem Google i Alexą

Zewnętrzna kamera Wi-Fi mydlink™ 2K QHD (DCS-8620LH)

• Rozdzielczość 2K QHD 1440p

• Nocny podgląd w kolorze

• Podgląd w podczerwieni do 7 m

• Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne IP65

• Wykrywanie dźwięku ludzi, pojazdów i pękniętego szkła wspomagane algorytmami AI

• Połączenia Wi-Fi w dwóch zakresach

• Obsługa H.265 HEVC

• Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiające dwukierunkowe przesyłanie dźwięku Syrena o głośności 90dB

• Nagrywanie wideo w chmurze lub na karcie microSD

• W pakiecie roczne bezpłatne nagrywanie w chmurze

• Szyfrowanie WPA3 i TLS

• Możliwość montażu na ścianie/suficie/maszcie

• Obsługa nagrywania S/T profilu ONVIF

• Współpraca z Asystentem Google i Alexą