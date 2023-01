Najlepsze automaty w kasyno online, które straciły na popularności

Czasami automaty online mogą zostać wydane z najbardziej ekscytującymi dostępnymi funkcjami i mechanikami, ale nadal odchodzą w zapomnienie.



Niestety, wraz z wydawaniem nowych gier, istniejące automaty są zapominane na rzecz nowych, błyszczących gier.



Pod warunkiem, że rozgrywka i potencjał wygranych są świetne, nie ma nic złego w graniu na starszych automatach.



Jest tak wiele fenomenalnych automatów z niesamowitym potencjałem wygranej, które nie są już tak popularne, ale zdecydowanie warto w nie zagrać. Poniżej znajdują się niektóre z najlepszych.



Book of Gates



Ten oszałamiający wizualnie egipski automat nie tylko wygląda fenomenalnie, ale jest również fantastyczny pod względem rozgrywki.



Zapomnij o przestarzałych i tandetnie wyglądających egipskich automatach, ponieważ Book of Gates całkowicie zmienia gatunek.



Niestety, nawet maksymalnie 32 768 linii wygrywających nie może przyciągnąć ludzi do tego automatu, ponieważ wielu wciąż gromadzi się w klasycznej Kleopatrze, mimo że ma niższy RTP niż Book of Gates.



Można by się spodziewać, że ten automat będzie niezwykle popularny wśród zszywek, takich jak darmowe obroty i ponowne obroty, ale tak się nie stało.



Chocolates



Jako wesoła i jasna gra w kasyno online można by się spodziewać, że Chocolates będzie niezwykle popularną grą – ale tak nie jest.



Pomimo smacznej rozgrywki i wspaniałej maksymalnej wygranej w wysokości 65 536-krotności Twojej stawki, gracze nie grają w tę grę zbyt często.



Automat ma mnożniki do 6x, 10 darmowych spinów i 65 536 linii wygrywających – ale z jakiegoś powodu po prostu nie jest zbyt popularny.



Dr Fortuno



Yggdrasil są znane z misternie wykonanych automatów z ogromną dbałością o szczegóły, a Dr Fortuno nie jest wyjątkiem.



Gracze kasyno online mogą wygrać 1 z 5 nagród na kole bonusowym, darmowych spinach, ułożonych symbolach, a nawet progresywny jackpot.



Jeśli to nie wystarczy, są losowo dostępne modyfikatory z mnożnikami i wieloma dodatkowymi bonusami.



Hades Gigablox



Jeszcze jedno wizualne arcydzieło od Yggdrasil skupione wokół starożytnego greckiego boga podziemia zwanego Hadesem.



Wyposażony w epicką heavy metalową ścieżkę dźwiękową i złowieszczą atmosferę, Hades Gigablox to wszystko, czego można oczekiwać od automatu o bogu zmarłych.



Ta estetyka w połączeniu z darmowymi spinami, rosnącymi mnożnikami i innowacyjną funkcją Gigablox powinna stworzyć ponadczasowe arcydzieło.



Rainbow Riches Pots of Gold



Kontynuacja popularnej Rainbow Riches, Rainbow Riches Pots of Gold ma jeden z najlepszych RTP w serii Rainbow Riches na poziomie 96,40%.



Zawiera wszystko, co fani kasyno online pokochali od pierwszej gry, i dodaje 3 losowo uruchamiane progresywne jackpoty - mniejszy, większy i epicki.



Jednak z jakiegoś dziwnego powodu gracze nadal gromadzą się w oryginale, pomimo niższego RTP, niskiej maksymalnej wypłaty w wysokości 500-krotności stawki i braku progresywnego jackpota.



Street Fighter II: The World Warrior



Wszyscy gracze byli niesamowicie podekscytowani, słysząc, że NetEnt zdecydował się przekształcić legendarnego Street Fightera II w ukochany automat.



Całkowicie wierny materiałowi źródłowym firmy Capcom, automat Street Fighter II: The World Warrior zawiera ulubione postacie wszystkich graczy z genialną rozgrywką.



Pomimo kamienia milowego NetEnt w automatach, gracze ostatecznie przestali angażować się w ten automat. Jest to absolutnie tragiczne, ponieważ ten automat emanuje kreatywnością i imponującym RTP na poziomie 96,06%!