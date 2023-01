Dwa 40-calowe, płaskie monitory UltraWide od Philips

MMD − producent monitorów marki Philips – zaprezentował dwa uniwersalne monitory, wyposażone w 40-calowe, płaskie matryce IPS. Nowe modele noszą nazwy 40B1U5600 oraz 40B1U5601H i stanowią rozszerzenie serii 5000. W wyświetlaczach zastosowano szereg zaawansowanych technologicznie funkcji, które służą podnoszeniu produktywności.

Skrócona specyfikacja monitorów Philips 40B1U5600 i 40B1U5601H:

• Wielofunkcyjne złącze USB-C – pozwalające m.in. na jednokablowe podłączenie wszystkich peryferii do komputera, za pomocą huba USB;

• Rozdzielczość UltraWide Quad HD (3440 x 1440 px);

• Wbudowana kamerka 5 MP z Windows Hello – dla modelu 40B1U5601H;

• Certyfikat VESA DisplayHDR 400 – dla modelu 40B1U5600;

• HDR10 – dla modelu 40B1U5601H;

• Wyjście DisplayPort, pozwalające na szeregowe podłączenie kolejnego wyświetlacza – dla modelu 40B1U5601H.

Matryca IPS o odświeżaniu 120 Hz

Oba monitory wyposażono w 40-calowe, płaskie matryce IPS o proporcjach ekranu 21:9. Tak duża przestrzeń robocza może zainteresować na przykład osoby, które zajmują się montażem filmów lub pracują w programach typu CAD. Brak krzywizny oznacza, że proste linie wyświetlane na ekranie nie będą zniekształcone.

Matryce cechują się pokryciem palety sRGB na poziomie 121%. Dzięki odświeżaniu ekranu równemu 120 Hz, wyświetlacze te sprawdzą się również w bardziej dynamicznych grach. Może to być istotne na przykład dla osób pracujących z domu, szukających uniwersalnych rozwiązań do pracy i rozrywki.

40B1U5600 i 40B1U5601H osiągają maksymalną jasność na poziomie odpowiednio 500 cd/m² i 300 cd/m². Pierwszy z nich otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 400.

Złącze USB-C i wyjście Display Port

Oba modele zostały wyposażone w wielofunkcyjny port USB-C. Może on służyć do jednoczesnego przekazywania sygnału obrazu z komputera, ładowania podłączonego urządzenia i przesyłania danych z wpiętych do monitora peryferii. Funkcja ta opiera się o wykorzystanie pojedynczego kabla

USB-C, co sprawia, że może to być interesujące rozwiązanie dla osób korzystających z komputerów mających ograniczoną liczbę złączy.

W modelu 40B1U5601H zastosowano również wyjściowe złącze Display Port. Oznacza to, że można do niego podłączyć kolejny monitor, tworząc połączenie szeregowe. Rozwiązanie to nosi nazwę Daisy Chain i pozwala na rozbudowanie stanowiska nawet do 4 wyświetlaczy, zajmując tylko jedno złącze DisplayPort w komputerze.

Przełącznik KVM i kamerka z Windows Hello

Dzięki wbudowanemu przełącznikowi KVM możliwe jest szybkie i wygodne korzystanie z dwóch komputerów za pomocą jednego zestawu monitora, klawiatury i myszki. Rozwiązanie to sprawdzi się między innymi u osób pracujących zdalnie, posiadających zarówno firmowy jak i prywatny komputer w domu. Wbudowana w model 40B1U5601H kamerka z Windows Hello pozwala na logowanie do systemu za pomocą przestrzennego skanu twarzy. Funkcja ta jest bezpieczna, gdyż wykorzystuje czujniki podczerwieni, dzięki którym niemożliwe jest zalogowanie np. na podstawie zdjęcia danej osoby.

Oszczędzanie energii na poziomie 75%

Philips 40B1U5600 i 40B1U5601H zostały wyposażone w funkcje mające na celu oszczędzanie energii, w zależności od warunków otoczenia. Dzięki detektorowi PowerSensor monitory te są w stanie zmniejszyć jasność ekranu w momencie, gdy użytkownik oddali się od stanowiska komputerowego. Zużycie energii może zostać ograniczone w takim wypadku nawet do 75%. Czujnik LightSensor odpowiada za dostosowanie natężenia podświetlenia matrycy do poziomu oświetlenia panującego w pomieszczeniu.

Dostępność i cena

Monitory są już dostępne w sklepach w sugerowanych cenach:

• 40B1U5600 – 3 802 zł

• 40B1U5601H – 4 272 zł