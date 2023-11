Zalman i3 NEO — intrygująca obudowa z czterema wentylatorami RGB

Entuzjaści oraz gracze komputerowi często szukają efektownej obudowy, która nie tylko przyciąga wzrok, ale też wszystkim zapewnia odpowiednią wentylację dla każdego z podzespołów. Zalman i3 NEO wydaje się spełniać oba te warunki.

Zalman i3 NEO to obudowa typu ATX Mid-Tower, w której można umieścić płytę główną w formacie ATX, mATX i Mini-ITX. Produkt cechuje się wymiarami 422 x 219 x 484 mm i wagą 5,6 kg. Z zewnątrz produkt wyróżnia się efektowną srebrną ramką z wlotami powietrza oraz frontem z metalowej siatki. Takie połączenie powinno zagwarantować optymalny przepływ powietrza, a także podgląd na zainstalowane wewnątrz podświetlenie RGB. Tuż powyżej ulokowano interfejs I/O m.in. z trzema portami USB (w tym dwa w standardzie 3.0).

W obudowie umieszczono aż cztery wentylatory 120 mm LED RGB. Ich działanie można łatwo obserwować nie tylko dzięki półprzezroczystemu frontowi, lecz również za sprawą bezkrawędziowego panelu bocznego ze szkła hartowanego o grubości 3 mm. Panel ten mocowany jest na zawiasach, co oznacza, że użytkownik może szybko uzyskać dostęp do wnętrza obudowy. Do tego celu wystarczy jedynie odkręcenie śrub radełkowanych.

Na pokładzie obudowy Zalman i3 NEO znalazły się także dwa filtry magnetyczne, które mają chronić podzespoły i zapewniać niezakłócony przepływ powietrza. Warto wspomnieć również o dużej przestronności i sporych możliwościach rozbudowy. Wewnątrz można zamontować nawet cztery dodatkowe wentylatory oraz trzy radiatory (do 360 mm na froncie), a także do pięciu dysków SSD 2,5”, chłodzenie procesora o wysokości do 160 mm, kartę graficzną o długości do 355 mm oraz zasilacz o długości do 210 mm.

Obudowa Zalman i3 NEO jest dostępna w sklepach w cenie ok. 270 zł.