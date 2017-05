Core i7-8650U trafił do bazy GFXBench

Procesor Intel Core ósmej generacji z czterema rdzeniami ma pojawić się na rynku już w II połowie 2017 roku. Dzięki licznym przeciekom wiemy już na jego temat sporo. Teraz model Core i7-8650U trafił do bazy programu GFXBnech.



Dzięki temu dowiadujemy się kolejnych faktów o tym układzie. Produkt ten będzie oparty na odświeżonej architekturze Kaby Lake, a nie Cannonlake. Będzie to pierwszy model niskonapięciowy z czterema rdzeniami. Intel swój nowy proces produkcyjny określa jako 14 nm++ i ma on pozwolić na zwiększenie wydajności o około 15% dla jednostek mobilnych. Według GFXBench nowość będzie pracowała z zegarem 1,9 GHz i będzie wyposażona w GPU Intel HD Graphics 620. Do tej pory procesory Intela "U" były maksymalnie dwurdzeniowe i działały z zegarem 3,9 GHz. Niestety obecnie nie wiadomo jaka będzie maksymalna częstotliwość Core i7-8650U.



Procesory Kaby Lake Refresh są znane także pod nazwą Coffee Lake i mają trafić na rynek pod koniec 2017 roku.