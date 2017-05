Core i7-7700K - problemy z temperaturą

Osoby posiadające Core i7-7700K zaczęły się skarżyć na problem z grzejącymi się procesorami Core i7-7700K, które osiągały nawet 90 stopni Celsjusza. Okazuje się, że problem istnieje już jakiś czas i przeszkadza także osobom, które nie podkręcają swoich CPU.



Według osób wypowiadających się na forum Intela część procesorów Core i7-7700K wykazuje bardzo dziwne cechy. Układy te nawet bez obciążenia wykazują wysokie zegary i mocno zwiększają temperatury pracy. Dotyczy to także osób, które posiadają zaawansowane chłodzenia cieczą. Według specyfikacji maksymalna temperatura Core i7-7700K wynosi 100 stopni Celsjusza, a tutaj niektóre egzemplarze potrafią bez powodu rozgrzać się do 97 stopni, więc są powody do niepokoju. Może to powodować ich krótszą żywotność, a system chłodzenia będzie pracował dużo głośniej.



Firma Intel po kilku miesiącach podała informację, że skoki temperatur to normalny efekt kończenie wykonywania niektórych działań. Niestety użytkownicy zgłaszają, że problem występuje także przy nieobciążonym procesorze, wręcz przy bezczynności. Intel przeprowadził wewnętrzne testy i nie zaobserwował zmian temperatur. Zaleca się także konfigurację wentylatorów na płytach głównych.



Intel w swoim oświadczeniu nie zaleca podkręcania, ale przecież mowa tutaj o procesorze z serii "K", czyli tej, która jest przeznaczona do OC...