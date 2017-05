Corsair Carbide SPEC-04 - nowa obudowa

Firma Corsair wprowadziła na rynek nowy model obudowy komputerowej, która będzie prostą konstrukcją o niewygórowanej cenie. W środku znajdziemy sporo miejsca na montaż podzespołów.



Mowa tutaj o urządzeniu w rozmiarze midi tower, który jest zgodny z płytami głównymi ATX, micro ATX i mini ITX. Wymiary Corsair Carbide SPEC-04 to 492 x 201 x 433 mm, a jej waga to zaledwie 4,3 kilograma. Zmieścimy na jej pokładzie do siedmiu kart rozszerzeń, trzy zatoki 3,5 cala i dwie 2,5 cala. Mamy też miejsce na instalację chłodzenia wodnego o wysokości do 150 mm i karty graficznej do 370 mm długości. Zasilacz znajdzie się na dole, a pod nim filtr przeciwkurzowy. Na ściankach widzimy miejsce na dwa śmigła 120 mm lub 140 mm (jeden 120 mm w komplecie), dwa 120 mm na górze i jeden 120 mm z tyłu. Na prawym panelu bocznym mamy wyprowadzone złącza. Wśród nich jest jeden port USB 3.0, jeden USB 2.0, gniazda słuchawkowe i mikrofonowe oraz przyciski power i reset.



Corsair Carbide SPEC-04 pojawi się w sklepach już w najbliższych tygodniach i będzie kosztowała 50 Euro. Producent udziela na obudowę 2 lata gwarancji.