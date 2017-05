Biostar TB350-BTC - nowa płyta główna

Firma Biostar powiększyła swoją ofertę o nowy model płyty głównej TB350-BTC, który będzie posiadał liczne złącza PCIe i ma być przeznaczony dla określonej grupy osób, przez co nie każdy użytkownik wykorzysta jej pełen potencjał.



Biostar TB350-BTC wykonana jest w formacie ATX i posiada chipset B350, a także gniazdo AM4 (zgodne z procesorami Ryzen i APU o TDP do 95 W). Na laminacie znajdziemy także dwa banki pamięci DDR4 (do 32 GB) o taktowaniu do 2667 MHz. Poza tym mamy tutaj sześć gniazd PCIe (jedno x16 i pięć x1), cztery gniada SATA III oraz wyprowadzenia na panel z przodu dwóch USB 3.1 Gen1 i czterech USB 2.0. Producent przygotował także układ sieciowy Realtek RTL811H i kodek dźwiękowy Realtek ALC887. Panel z tyłu oferuje dwa złącza PS/2, wyjście DVI-D, cztery gniazda USB 2.0, cztery USB 3.1, RJ-45 oraz gniazda audio.



Producent gwarantuje dużą stabilność działania, przez co sprzęt ten może posłużyć do kopania kryptowalut. Zapewnią to także dodatkowe złącza zasilania umieszczone na PCB. Cena tego modelu nie jest jeszcze znana.