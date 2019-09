Cooler Master prezentuje nowe, futurystyczne chłodzenie dla procesorów

Cooler Master MasterAir MA620M wygląda nadzwyczajnie. Czarny, dwuwieżowy cooler z subtelnym podświetleniem może spodobać się najbardziej wybrednym użytkownikom. Nowy model chłodzenia dla procesorów skrywa wentylator wewnątrz konstrukcji, co czyni go niezwykle atrakcyjnym.

Wydajne chłodzenie to sprawa bardzo istotna. Dobrze chłodzony procesor wykorzystuje pełnię swoich możliwości, jednocześnie może cieszyć się dłuższą żywotnością. Dobrze też, zwłaszcza w dobie obudów z przezroczystymi panelami bocznymi, by układ chłodzenia procesora prezentował się atrakcyjnie. Najnowszy MasterAir MA620M firmy Cooler Master z całą pewnością jest jednym z najciekawiej wyglądających rozwiązań chłodzenia powietrzem na rynku.



Chłodzenie MasterAir MA620M współpracuje z płytami głównymi opartymi o podstawki: Intel LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 oraz FM1. Cooler może zostać zatem wykorzystany do chłodzenia większości procesorów dostępnych w sprzedaży na rynku. Wyjątek, poza platformami serwerowymi, stanowią jedynie olbrzymie Threadrippery AMD, korzystające z podstawki TR4.



Cooler Master MasterAir MA620M korzysta z 6 heatpipe’ów łączących dość masywną podstawę coolera z dwoma radiatorami, pomiędzy którymi znajduje się wentylator SF120R. 120-milimetrowa jenostka posiada szeroki zakres prędkości działania (650-2000 rpm). Maksymalny przepływ powietrza wynosi tym samym do 57,3 CFM. Jednocześnie maksymalna głośność nie przekracza 30 dB.

Cena chłodzenia MasterAir MA620M wynosi około 479 zł.

Dane techniczne:

• wspierane podstawki: Intel LGA 2066, 2011-v3, 2011, 1151, 1150, 1155, 1156, 1366

AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 i FM1

• wymiary: 120 x 120 x 25 mm

• waga: 820 gramów

• prędkość wentylatorów: od 650 do 2000 obrotów na minutę

• maksymalny przepływ powietrza: 57,3 CFM

• maksymalne ciśnienie: 2,0 mmH20

• maksymalny czas pracy: do 160 000 godzin

• przedział głośności pracy: od 8 do 30 decybeli

• napięcie znamionowe: 12 VDC

• zużycie energii: 1,92 W

• gwarancja producenta: 5 lat